Boğaçayı Antalya'nın yeni yaşam alanı oluyor

Türkiye'nin en büyük projelerinden Boğaçayı Projesi ilk etabı kapsamında rekreasyon çalışması gerçekleşiyor. Proje tamamlandıktan sonra bir yaşam alanına dönüşecek Boğaçayı Projesi, seyir terasları, peyzaj alanları ve yemyeşil görüntüsü ile şimdiden görenlerin ilgisini çekiyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in projeleri arasında yer alan Boğaçayı Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Antalya'nın değerine değer katacak projenin ilk etabı, taşkın önlemeye yönelik alt yapı ve rekreasyon çalışmalarıyla başlamıştı. Büyük bir hızla devam eden projede hummalı bir çalışma yürütüyor. Belediye Şirketi ANTEPE İnşaat tarafından yapılan Boğaçayı Projesi ilk etabı, Boğaçayı'nı çevreleyen peyzajı, yürüyüş yolları, seyir terasları, spor ve oyun alanlarıyla yeşilin ve mavinin buluştuğu muhteşem bir yaşam alanına dönüşüyor.

300 bin bitki dikilecek

Ekipler, Boğaçayı'nın denizle buluştuğu alanın doğusunda ve batısında toplam bin 200 metre uzunluğunda çevre düzenlemesi gerçekleştiriyor. Kanal boyunca 5 ahşap seyir terası oluşturuldu. Kent mobilyalarının konulacağı gölgelikler ve aydınlatma direkleri montajı tamamlandı. Mevcut tüm ağaçların korunduğu projede yeni 2300 ağaç dikildi. Spor ve çocuk oyun alanları şekillenmeye başladı. Proje alanının kuzey batısında yer alan ağaçlık bölümden geçen dere ıslah edilerek, güzel bir görünüme kavuşturuldu. Peyzaj çalışmaları kapsamında şu ana kadar 150 bin çalı bitkisi dikilirken, projenin ilk etabı tamamlandığında alana yaklaşık 300 bin çalı bitkisi dikileceği belirtildi.

Turizm cazibe merkezi olacak

Antalya'nın yeni yaşam alanı olacak projenin Mart ayına kadar hizmete girmesi bekleniyor. Proje alanı içinde ziyaretçilerin keyifle vakit geçirebilecekleri alanlar, yürüyüş yolları, 5 adet ahşap seyir terası, spor ve oyun alanları, bisiklet yolu, 2 adet halka açık tuvalet, basketbol sahası ve özellikle Konyaaltı sahil projesinde her yaştan vatandaşların beğeniyle kullandıkları ışıklı-sisli havuzu bulunuyor. Projede amatör balıkçılar için balık tutma alanları da yer alıyor. Boğaçayı Projesi tamamlandığında, devamındaki Konyaaltı Sahil Projesi ile birlikte Antalya'nın turizm cazibesini artıracak bir çekim merkezi olacak.