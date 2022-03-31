Boğaçayı Bilim Kurulu'ndan yerinde inceleme

Akademisyen, meslek odası temsilcileri ve alanında uzman kişilerden oluşan Boğaçayı Bilim Kurulu, Boğaçayı'nın sorunları, çözümü ve geleceği ile ilgili konuları yerinde inceledi. Bilim Kurulu'na Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaçayı üzerinde yapacağı yenileme çalışmanın sunumu yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde akademisyenler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve alanında uzman kişilerden oluşan Boğaçayı Bilim Kurulu, çalışmalarını sürdürüyor. Çeşitli zamanlarda bir araya gelen ve yapılan çalışmaları değerlendiren Bilim Kurulu, sahada incelemelerde bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, başkanlığında bir araya gelen Bilim Kurulu, Boğaçayı'nda yapılan çalışmaları yerinde gördü. Bilim Kurulu üyeleri, Boğaçayı'nı gezerek, son durumu ele aldı.

“Bilim kurulu üyelerine yenileme sunumu”

Bilim Kurulu üyeleri, daha sonra Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, başkanlığında toplantıda bir araya gelerek, sorunları, çözümü ve yapılan çalışmaları değerlendirdi. Toplantıda Başkan Danışmanı Şehir Plancısı Alper Gökçay, Bilim Kurulu üyelerine Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaçayı üzerinde yapmayı planladığı yenileme çalışması hakkında sunum yaptı.

“Çalışmalar değerlendirildi”

Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Boğaçayı'nı doğa ile iç içe sürdürülebilir hale getirmek için gerekli çalışmayı yaptıklarını kaydetti. Lokman Atasoy, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in talimatıyla 2019 yılı başında Boğaçayı Bilim Kurulunu oluşturduk. Boğaçayı'nda sucul bitki ve atıkların toplanması, biriken sediment yönetimi, vektörle mücadele, Boğaçayı biyo çeşitliliği ve kış sezonunda taşkın önleme gibi konular üzerinde Bilim Kurulu olarak gerekli adımları ortak akılla, bilime ve tekniğe dayalı olarak atacağız” dedi.

“Ortak bir çalışma yapıyoruz”

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, Boğaçayı'nın Antalya için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Korun, “Antalya Büyükşehir Belediyesi Boğaçayı'nda gerekli çalışmaları yapıyor. Ortaklaşa bir çalışma yaparak Boğaçayı'nın geleceği hakkında neler yapabiliriz onları ortaya koymaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Sahilde çekilmeler oldu”

Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik ise farklı kurumların bir araya gelerek Boğaçayı'nı konuştuklarını söyledi. “Boğaçayı Projesi hiç yapılmamalıydı” diyen Bayram Ali Çeltik, “Bu kadar bilim insanı ve uzman bir araya gelerek kent yararına ve bölgeye yararlarını konuşabilirdik. Fakat yapılmaması gereken proje yüzünden enerjimizi ve kamu ekonomik gücünü buraya harcıyor. Bir taraftan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili mi? Diğer taraftan Boğaçayı göleti mi? Ne yazık ki bu yapılan projede, insanlar bir tercih yapmak zorunda bırakıldı. Boğaçayı deresinden gelen çakıl malzemesi denize ulaşarak denizi ve plajı oluşturuyor. Geçtiğimiz birkaç yıla baktığımız zaman plajda 3 ile 5 metre bir gerileme oldu. Bu gerilemenin asıl sebebi Boğaçayı göletidir. Bunun için üzücü bir tercih yapmak zorundayız. Bilim insanların görüşünü alarak kamu ve insanlara en uygun kararı vermek için topladı. Bizde en iyi kararı vermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.