Boğaçayı muhteşem görüntüsüyle büyülüyor

Bataklıktan yaşam alanına dönüşen Boğaçayı, kartpostalları süsleyecek görünümü ile büyülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in projeleri arasında yer alan Boğaçayı Projesi kapsamında bölgede rekreasyon çalışması gerçekleştirildi. Belediye şirketi ANTEPE'nin yürüttüğü rekreasyon çalışması ile Boğaçayı bambaşka bir görünüme büründü. Antalya'nın inci gerdanlığı Konyaaltı Sahilinin en değerli parçası Boğaçayı, ışıl ışıl olan yeni haliyle şehri süslüyor.

Kentin en güzel yaşam alanına dönüştü

Seyir terasları, yürüyüş ve bisiklet yolları, ışıl ışıl aydınlatması ve yeni görüntüsüyle Boğaçayı, Antalya'nın yeni yaşam alanına dönüştü. Rekreasyon çalışması ile Boğaçayı'nın denizle buluştuğu alanın doğusunda ve batısında toplam bin 200 metre uzunluğunda çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Yürüyüş yollarının yanı sıra, Konyaaltı Sahil Projesi'ndeki bisiklet yolu ile bütünleşen 650 metrelik bisiklet yolu yapıldı. Boğaçay çevre düzenlemesi boyunca oluşturulan ahşap seyir terası, gölgelikler ve oturma alanları ile alana gelen vatandaşların keyifli vakit geçirmelerine imkân sunuldu.

2 bin 300 yeni ağaç

Çalışmalar kapsamında çocuk oyun alanları, basketbol sahası, sokak antrenman parkuru, açık fitness alanı ve iki adet halka açık tuvalet yapıldı. Sisli kuru havuz yapılırken, amatör balıkçılar için 4 noktada balık tutma yeri oluşturuldu. Mevcut tüm ağaçların korunduğu projede yeni 2 bin 300 ağaç ve 300 bin çalı bitkisi dikildi.

Gecesi de ışıl ışıl

Proje alanının kuzey batısında yer alan ağaçlık bölümden geçen dere ve çevresi ıslah edilerek, adeta bir mesire alanına dönüştü. Işıl ışıl aydınlatması ile Boğaçayı, gecesi ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel oldu. Antalya'ya yakışır hale getirilen Boğaçayı, kentin marka değerine değer katacak ve turizm cazibesini de artıracak bir çekim merkezi oldu.

Çevreci proje

Her türlü afet ve taşkın riskine karşı önlem alınan projeyle, Konyaaltı bölgesini tehdit eden ciddi taşkın ve sel riskinin de önüne geçildi. Geçtiğimiz ay yağan yüzyılın rekor yağışında Boğaçayı'nda herhangi bir taşkın yaşanmaması, projenin ne kadar doğru olduğunu gösterdi.