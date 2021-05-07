Boğaçayı'nda temizlik başladı

Kopan bitkiler ve çöpler deniz yüzeyi temizleme teknesiyle temizleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı'nda yaz mevsimiyle birlikte artış gösteren, çevre kirliliğine, kokuya ve sineğe neden olan sucul bitkiler ile yüzey çöpleri temizlemek için çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü, Boğaçayı'ndaki temizlik için deniz yüzeyi temizleme teknesi indirdi.

“Boğaçayı için bir zorunluluk”

Geçen yıl 2 bin 350 metreküp bitki ve yosun, 12 ton atık ve çöpün Boğaçayı'ndan temizlendiğini söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, 129 bin metrekare alanda temizlik yapılacağını belirtti. Yaz aylarında su üstü bitkilerin hızla büyüdüğünü vurgulayan Atasoy, “Alg ve bitki ölümleri koku, görüntü kirliliği ve sivrisinek oluşumuna neden oluyor. Bu nedenle bitkileri tabanın 60 santimetre üzerinden kesip temizliyoruz. Bu, Boğaçayı için bir zorunluluk” diye konuştu.

“Sucul bitkiler temizlenecek”

Deniz yüzeyi temizleme teknesiyle, su üstündeki pislikleri temizlemeye başladıklarını kaydeden Atasoy, Ramazan Bayramı'ndan sonra sucul bitki kesme teknesinin devreye alınacağını açıkladı. Atasoy, “Yaz aylarında su seviyesinin düşmesi ve sıcaklığın artması bitkilerin hızla büyümesine neden oluyor. Bu nedenle bitkileri temizleyip, su dışına çıkartıyoruz. Bunu yapmazsak koku, görüntü kirliliği ve sivrisinek gibi çevre sorunları oluşuyor. Haftanın 6 günü, 8 saat çalışacak temizlik tekneleri ile hem bitkiler, hem de suya düşen çöpler temizlenmiş olacak” şeklinde konuştu.