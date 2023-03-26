Boğaçayı'nı kurtarma projesi

Akademisyen, meslek odası temsilcileri ve alanında uzman kişilerden oluşan Boğaçayı Bilim Kurulu, Boğaçayı'nın sorunları, çözümü ve geleceği ile ilgili konuları yerinde inceledi. Bilim Kurulu'na Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaçayı'nda gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde akademisyenler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve alanında uzman kişilerden oluşan Boğaçayı Bilim Kurulu, çalışmalarını sürdürüyor. Çeşitli zamanlarda bir araya gelen ve yapılan çalışmaları değerlendiren Bilim Kurulu, sahada incelemelerde bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy başkanlığında bir araya gelen Bilim Kurulu, Boğaçayı'nda yapılan çalışmaları yerinde gördü. Bilim Kurulu üyeleri, Boğaçayı'nda incelemeler yaparak son durumu ele aldı.

Bilim kurulu üyelerine sunum

Bilim Kurulu üyeleri, daha sonra Başkan Danışmanı Lokman Atasoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bir araya gelerek, sorunları, çözümleri ve yapılan çalışmaları değerlendirdi. Toplantıda 2018 yılında faaliyete geçirilen Boğaçayı Projesi'nden sonra meydana gelen değişimler, dere yatağında biriken rüsubat, derinlik değişimleri, su kalitesi analizleri, sucul bitkilerin ve fiziksel atıkların temizlik çalışmaları, vektörel mücadele hakkında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Bilim Kurulu üyelerine sunum yapıldı.

Çalışmalar değerlendirildi

Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Boğaçayı'nı doğa ile iç içe sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarını bilim ve tekniğin öncülüğünde gerçekleştirdiklerini kaydetti. Lokman Atasoy, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in Antalya'mızı planlı, kurallı, kimlikli bir kent vaadi ve ortak akılla yöneteceğimiz sözüne istinaden 2019 yılı başında Boğaçayı Bilim Kurulu'nu oluşturduk. Boğaçayı'nda yaz aylarında artış gösteren sucul bitkilerin ve atıkların toplanması, dere yatağında biriken rüsubatın yönetimi, vektörle mücadele, Boğaçayı biyoçeşitliliği, kıyı erozyonu gibi çevre ile alakalı konular üzerinde Bilim Kurulumuz ile değerlendirmelerde bulunduk. İklim değişikliğine bağlı olarak yaşanabilecek aşırı yağış ve sel, taşkın riski ile ilgili de gündeme gelen konuları ele aldık. Ortak akılla, bilime ve tekniğe dayalı olarak atılacak adımlarda üzerimize ne düşerse her zaman olduğu gibi yapmaya hazırız” dedi.

Ortak bir çalışma yapıyoruz

Bilim Kurulu Üyeleri; Boğaçayı'nın Antalya için çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Konyaaltı sahilinin ve denizlerimizin korunması ile taşkın riskleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Bölgede ilgili kurumlar ve DSİ tarafından yürütülen taşkın önleme projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Akdeniz Üniversitesi ile diğer ilgili üniversiteler tarafından tamamlanan kıyı alanlarının çekilmesi hakkında bilgi verildi.

Alt komisyonlar kurulacak

Bilim Kurulu Üyelerince; toplantıda ele alınan sorunlara ilişkin yürütülecek çalışmaların daha çerçeveli ele alınması ve çalışmaların günlük olarak takip edilmesi konusunda uzmanlık alanlarına göre alt komisyonların oluşturulması kararlaştırıldı. Bu nedenle Bilim Kurulu Üyelerince; proje alanındaki atıkların toplanması ve yönetimi konusunda “Temizlik ve Vektörel Mücadele Komisyonu”, sediman/rüsubat problemleri konusunda “Rüsubat Yönetimi ve Kıyı Erozyonu Değerlendirme Komisyonu” ve bölgede yaşanabilecek taşkın risklerinin değerlendirileceği “Taşkın Durumu Değerlendirme Komisyon” ana başlıklarında üç adet komisyon oluşturularak gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildi.