Boğazkent'e Yeni Terfi Merkezi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle ‘Serik-2 Atıksu Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri Yapım işi' çerçevesinde Serik Boğazkent Terfi Merkezi yenileme çalışmaları başladı.

Tüm ilçelerdeki arıtma sorunlarını çözmek için çalışmalar yürüten ASAT, gerek rehabilite ettiği gerek yeniden inşa ettiği arıtma tesisleriyle Akdeniz'i ve biyolojik yaşamı koruyor. Bu çerçevede yapımına başlanan Boğazkent Terfi Merkezi ile birlikte bölgeden gelen evsel atık sular merkezi tek bir arıtma tesisine bağlanacak. Diğer tesisler devre dışı bırakılarak üst düzey bir çevre koruması ve merkezi atık su yönetimi sağlanacak.

2040 yılına kadar garanti

Proje ile birlikte hem inşa hem de mekanik anlamda kullanım ömrümü tamamlamış terfi merkezi ve arıtma tesisi devre dışı kalacak. Tamamen yer altına inşa edilecek yeni terfi merkezinde mekanik ızgaralar, jeneratör, koku giderme sistemi gibi son teknoloji ekipmanlar kullanılacak. Merkezin tamamlanmasıyla birlikte terfiye gelen atık sular tek bir merkezden arıtımı sağlanarak buradan Serik-2 Atıksu Arıtma Tesisine iletilecek. 70 milyon yatırım bedelli proje ile bölge altyapısı 2040 yılına kadar garanti altına alınarak bölge halkı için büyük bir çevre sorunu haline gelen koku problemleri, deniz ve görüntü kirliliği de son bulacak.

Çevreye uyumlu teknolojik tesis

Çalışmalar hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Atıksu Yatırım Şube Müdürü Murat Mert Otuzaltı, “Serik bölgesinde tamamladığımız terfi istasyonları ve arıtma tesislerine ek olarak Boğazkent Terfi Merkezi'mizin yapımını gerçekleştiriyoruz. İstasyonun tamamlanmasıyla birlikte atık sular tek bir merkezden arıtılarak Serik-2 Atıksu Arıtma Tesisi 'ne iletimi sağlanacak. Terfi merkezimizde 9 metre temel derinliğimiz ve yaklaşık 18 metre kazık imalatlarımız bulunmaktadır. Bu sayede de tesisimiz, tamamen yer altına gömülü olacak şekilde tasarlanarak çevreyle uyumlu, gürültü ve sesin minimuma indirildiği son teknolojik ekipmanlarla kurulu olacak. Terfi merkezimizin yaklaşık 2 ay içerisinde devreye girmesini planlamaktayız” dedi.