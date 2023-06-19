İhlas Haber Ajansı

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Boğulma tehlikesi geçiren 2 tatilciyi cankurtaranlar kurtardı

Antalya’nın Alanya ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren biri Rus uyruklu 2 tatilci, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren biri Rus uyruklu 2 tatilci, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.


Alanya'da tatil yapan biri Rus uyruklu diğeri de Türk vatandaşı iki tatilci, Alanya İncekum Plajı'nda boğulma tehlikesi atlattı. Durumu fark eden otel ve plaj cankurtaranları anında müdahale edip 2 tatilciyi kıyıya çıkardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından adrese gelen sağlık ekipleri, tatilcilere ilk müdahalede bulundu.


Her iki tatilci de kontrol için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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