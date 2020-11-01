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Boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alınan 74 yaşındaki Rus kadın turist, yaşam savaşını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alınan 74 yaşındaki Rus kadın turist, yaşam savaşını kaybetti.


Türkler Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında sahile gelen Rus uyruklu Tamada Zeriunova (74), burada denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan Rus turisttin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek yardıma gitti. Zeriunova'yı kumsala çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zeriunova'yı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Zeriunova, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Rus kadın turisttin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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