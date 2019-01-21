Bölgesel Kadınlar Ligine Manavgat ev sahipliği yapacak

4 takımın mücadele edeceği Bölgesel Lig karşılaşmaları 24-25-26 Ocak tarihlerinde Manavgat'ta oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ‘Bölgesel Kadınlar Ligi ‘ kategorisinde Manavgat Gençlik ve Spor Kulübü uzun bir aradan sonra büyükler liginde Manavgat'ı temsil edecek. 24-25-26 Ocak tarihlerinde oynanacak Bölgesel Kadınlar Ligi müsabakalarına Manavgat ev sahipliği yapacak. Bölgesel Lig Müsabakaları Antalya Manavgat Gençlik ve Spor, Antalya Açı Koleji, Antalya Dsi ve Burdur Mücadele Sporları takımlarının 3 gün sürecek Bölgesel Lig müsabakaları Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy Spor Salonunda oynanacak.

Manavgat Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve sporcusu Fatma Kocaakca ve Antrenörü Süleyman Karakaya, şampiyonada mücadele edecek sporcuların tamamının altyapıdan yetişen sporcular olduğunu, şampiyonanın hem onlar hem de Manavgat için iyi bir deneyim ve heyecan olacağını söyledi.

Müsabaka tarih ve saatleri şöyle:

24-01-2019 13:00 Manavgat GSK - Antalya Açı Koleji SK

25-01-2109 13:00 Manavgat GSK - Burdur Mücadele Sporları SK

26-01-2109 12:00 Manavgat GSK - Antalya DSİ SK