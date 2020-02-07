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Bora Duran'la klasikler resitali

Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası, pop müziğin sevilen isimlerinden Bora Duran’la, 9 Şubat Pazar günü Türkan Şoray Kültür Merkezi sahnesinde olacak.

Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası, pop müziğin sevilen isimlerinden Bora Duran'la, 9 Şubat Pazar günü Türkan Şoray Kültür Merkezi sahnesinde olacak. Şef Furkan Üstündağ yönetimindeki orkestra, Bora Duran'la Barış Manço' dan Cem Karaca ve Neşet Ertaş'a bir klasikler resitali sunacak.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla kuruluş çalışmalarına 2016 – 2017 eğitim yılında başlanan ve bugün Antalya'nın en nitelikli orkestraları arasında sayılan Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası, pazar akşamı Türkan Şoray Kültür Merkezi sahnesinde olacak. Muratpaşa'nın genç müzisyenleri, pop müziğin sevilen isimlerinden Bora Duran'la aynı sahneyi paylaşacak. Furkan Üstündağ yönetimindeki orkestraya solist olarak eşlik edecek olan Bora Duran, Şubat'ta ölüm yıldönümleri olan Cem Karaca ve Barış Manço'dan Aşık Veysel ve Neşet Ertaş'a Türk müziğinin usta isimlerini şarkılarıyla anacak.

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