Borsa üyeleri için indirimli akaryakıt protokolü imzalandı

Antalya Ticaret Borsası imzaladığı protokolle, Borsa üyelerine bezin ve motorin alımlarında yüzde 5'e varan indirim sağladı.

Antalya Ticaret Borsası, yaptığı çalışmalarla üyelerine destek olmayı sürdürüyor. ATB ile Mevlana Petrol BP istasyonlarından bezin ve motorin alımlarında yüzde 5'e varan indirimlerden yararlanabilecek. Ayrıca Türkiye'deki tüm BP istasyonlarından özel indirimlerle faydalanabilecek. Protokole göre üyeler, akaryakıt alımlarında Mevlana Petrol ile taşıtmatik sözleşmesi imzalaması halinde indirimden yararlanabilecek.

11 istasyonda yüzde 5'lere varan indirim

Antalya Ticaret Borsası'nda düzenlenen protokol imza törenine, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Mevlana Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz ve ATB Yönetim Kurulu üyeleri Halil Bülbül, Ragıp Gök ile Hüseyin Simav katıldı. ATB Başkanı Ali Çandır, Borsa olarak üyelerinin sorunlarına çözüm için çalıştıklarını belirterek, son dönemde artan akaryakıt fiyatlarında bir nebze olsun üyelerini rahatlatmak için akaryakıtta indirim protokolü imzaladıklarını kaydetti. Çandır, Mevlana Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz'a işbirliği için teşekkür ederken, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Mevlana Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz da akaryakıt sektöründe söz sahibi olduklarını belirterek, daha çok kitleye ulaşma hedefinde olduklarını kaydetti. Yılmaz, ATB ile yaptıkları protokolün Türkiye genelindeki tüm BP istasyonlarını kapsadığını belirtirken, “Yaptığımız protokolle Borsa üyeleri, Türkiye'deki tüm BP istasyonlarındaki benzin ve motorin alımlarından özel indirimle yararlanabilecek. Söz konusu indirimler Mevlana Petrol'ün bünyesinde faaliyet gösteren 11 istasyonumuzda yüzde 5'lere varacaktır. Protokolümüz hayırlı olsun” dedi.