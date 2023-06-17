İhlas Haber Ajansı

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Boş arazide 25 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu

Antalya’da 25 yaşındaki kadının cansız bedeni boş arazide bulundu.

Antalya'da 25 yaşındaki kadının cansız bedeni boş arazide bulundu.



Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi 1126 Sokak üzerindeki boş arazide meydana geldi. Arazide bir kadının hareketiz yattığını görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla birlikte belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin de yönlendirildiği adreste hayatını kaybeden kişinin 25 yaşındaki Maya R.K. olduğunu belirledi.


Madde kullandığı ileri sürülen genç kadının cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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