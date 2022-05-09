Boş arazide çıkan yangın muz bahçesine sıçramadan söndürüldü

Antalya'da boş arazide başlayan yangın muz ve yenidünya bahçelerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Alanya ilçesi Dinek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar, kendi imkânlarıyla alevleri kontrol altına almaya çabaları sonuçsuz kalınca ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alarak muz ve yenidünya ağaçlarına sıçramasını önledi. Yangın nedeniyle bazı muz ağaçlarının zarar görmesi dikkatlerden kaçmadı. Yangın nedeniyle yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

Yenidünya topladığı sırada yangının başladığını fark ettiğini söyleyen Murat Koca, “Bir anda tutuştu. Hemen ihbarda bulundum. Yanan yansın yapacak bir şey yok. Muz ağaçları biraz zarar gördü. Can kaybı yok. Muz önemli değil, can kaybının olmaması önemli” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.