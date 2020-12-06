İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boş kalan caddeler yıkanarak dezenfekte edildi

Antalya’nın Serik ilçesinde sokağa çıkma yasağında da kimsenin olmadığı caddelerde dezenfekte çalışması yapıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma yasağında da kimsenin olmadığı caddelerde dezenfekte çalışması yapıldı.


Serik Belediyesi, koronavirüs salgını ile mücadelede tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağında yıkama ve dezenfekte faaliyetlerine devam ediyor. Şehrin kalabalık caddelerinden Ataturk caddesinde belediyeye bağlı temizlik ekipleri, yol ve kaldırımlarını yıkayarak dezenfekte etti. Ekipler yaptığı açıklamada dezenfekte çalışmaların titizlikle devam edeceğini belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.