Boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı yakalandı

Antalya'da 4 gün önce boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı, Korkuteli ilçesinde saklandığı arazide jandarma tarafından yakalandı.

4 gün önce gece saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre Serkan A. (42), Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'ndeki düğünde bulunan boşanma aşamasındaki eşi Şenay A.'yı (37) konuşma bahanesiyle yanına çağırdı. Şenay A.'nın otomobile binmek istememesi ve tartışmanın büyümesi üzerine Serkan A., 3 çocuk annesi kadına tabanca ile ateş edip kaçtı. Şenay A., olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli, olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri, suç aleti ile firar eden şüpheli Serkan A.'yı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan araştırmalar ve icra edilen arama faaliyetleri neticesinde şüphelinin Korkuteli Köseler Mahallesi'ndeki arazide saklandığı tespit edildi.

Araştırma çemberi daraltılarak yapılan operasyonda Serkan A., yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.