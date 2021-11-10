‘Botanik Bahçesi' kapılarını açıyor

Kepez Belediyesi'nin DokumaPark'ta 23 bin 500 metre kare alanda oluşturduğu ‘Botanik Bahçesi', 226 ayrı tür ve 9 bin 270 adet bitkiyle doğanın güzelliklerini görmek isteyenlere kapılarını açıyor.

Antalyalılar tür ve bitki çeşitliliğiyle zengin Botanik Bahçesi'yle buluşuyor. Kepez Belediyesi'nin Türkiye'nin ve dünyanın floralarında bulunan bitkilerin canlı koleksiyonunu oluşturmak ve tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği Botanik Bahçesi, eşsiz bitki familyasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazır. DokumaPark'ta 23 bin 500 metre kare alanda oluşturulan Botanik Bahçesi, 15 Kasım Pazartesi günü saat 15.00'da kapılarını ziyaretçilere açıyor. İlk etapta 18 bin metre kare alanda planlanan Botanik Bahçesi, ağaç ve bitki zenginliği nedeniyle 23 bin 500 metre kare alana kuruldu. Bitki çeşitliliği 213 ayrı türden 226 ‘ya, 8 bin 272 olan bitki adedi ise 9 bin 270'e çıkarıldı. Botanik Bahçesi'nin içerisinde Japon Bahçesi, Begonvil Bahçesi, Tropik Bitkiler Bahçesi, Tıbbi Aromatik, Endemik Türler Bahçesi, Kaya ve Alpin Bitkileri Bahçesi, Meyve Bahçesi ve Portakal Bahçesi bulunuyor.