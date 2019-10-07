Botoks estetik kadar sağlık için de kullanılıyor

Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, baş boyun bölgesinde görülen rahatsızlıkların botoksla tedavisi hakkında bilgi verdi.

Yalnızca kırışıklık için kullanılmıyor

Yüzde istirahat halindeyken de belirginleşmeye başlayan ve yaşlanmanın belirtisi olan çizgilerden kurtulmanın en kolay yolu mimik kaslarının kasılma fonksiyonlarını geçici olarak güçsüzleştirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak ,özenle seçilmiş bölgelere uygun dozlarda botoks uygulamasıyla olumlu sonuçlar alınabildiğini söyledi. Botoksun yalnızca yüz çizgilerinden kurtulmak için değil pek çok baş ve boyun bölgesindeki pek çok rahatsızlıkta da başarılı bir tedavi yöntemi olarak öne çıktığını kaydeden Şafak, "Aşırı diş sıkmaya bağlı çene eklemi rahatsızlıkları ve aşırı tükürük üretimi veya yutma güçlüğü nedeniyle oluşan ağızdan salya akması şikayetlerinde botoks uygulaması ile iyileşme sağlanmaktadır" dedi.

Çene kaslarındaki sorunlarda da botoks uygulanıyor

Çiğneme kasından en güçlüsünün alt çene kemiğinin köşesine doğru uzanan masseter kasları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak, bazen eksik veya çürük dişlere bağlı çiğneme alışkanlığının tek bir tarafta yapılması nedeniyle iki taraf arasındaki masseter kas simetrisinin bozulduğu bilgisini paylaştı. Diğer bir problemin de aşırı strese bağlı olarak gece boyunca diş sıkılması veya diş gıcırdatma gibi durumlar yüzünden masseter kaslarının zamanla kalınlaşması ve belirginleşmesi olduğunun altını çizen Prof.Dr.Şafak, " Bunlar, çene eklemlerinde tek veya çift taraflı olarak fonksiyon bozukluğuna yol açarak kulak çevresinde ağrı, kulak çınlaması ve enseye yayılan ağrı gibi şikayetler oluşturur. Ayrıca kalınlaşmış olan çene kasları ya yüz simetrisini bozmakta ya da yüzde pek tercih edilmeyen kare bir form oluşturmaktadır. Bu durumların çözümünde de masseter kaslarına botoks uygulamasına başvurulmaktadır" dedi.

Aşırı tükürük üretilmesi engelleniyor

Ağızda üç çift majör tükürük bezi bulunduğunu, bunlardan iki çiftinin çene altında ve dil altında yerleştiği bilgisini paylayan Prof.Dr.Şafak, şöyle devam etti: "Bazı hastalıklarda yutmanın ağrılı olması veya tıbben sakıncalı olması halinde ağızdaki salya miktarı fazla gelir ve ağız köşesinden dışarı akabilir. Direkt salya üretiminde artışa neden olan nadir durumlar da görülebilmektedir. Bunların çözümünde çene altı tükürük bezlerinin salya üretimleri botoks uygulamasıyla kontrol edilerek hastaların tedavisine önemli katkılar sağlanabilir. Botoks uygulamaları; baş ve boyun bölgesinde ayrıca göz kapağı kasılmaları, şaşılık, migren, yüz felcindeki asimetrilerin düzeltilmesi gibi alanlarda onaylanmış tedavi yöntemlerindendir. Botoksun etkisi 3-4 gün içinde başlar ve maksimum etkinliği 4-8. haftalarda hissedilir. Botoksun toplam etkinlik süresi 4 -6 ay olmakla birlikte çok aktif çalışmayan kas gruplarında ve tekrarlayan botoks enjeksiyonlarında etki 9 aya kadar uzayabilir."