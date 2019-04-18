BrunchersFest, Eylül ayında kapılarını açıyor

Türk mutfağında önemli yere sahip olan ve sağlığa faydaları uzmanlar tarafından da kanıtlanan kahvaltı öğününün nesiller boyu geleneksel örneklerinin çağdaş yaklaşımlar içinde sunulacağı BrunchersFest ile nihai tüketici, tedarikçi ve perakendeciler bir araya geliyor.

Türk kahvaltı kültürünün tüm örneklerinin yer alacağı etkinlik, hemen her bölgeden birbirinden özel ürün lezzetini Anfaş Expo Center'da tüketiciyle buluşturuyor. Bayilik fırsatına da imkan sağlayacak olan organizasyonda tüketicinin yanı sıra hızlı tüketim kanalları, üst segment tedarikçiler, kahvaltı sunan kafeler, fırınlar, pastaneler, bistroların da ürünlerini tüketici ile buluşturması hedefleniyor. Küçük esnafın ticari döngüsünü yükseltmeyi ve ekonomiyi canlandırmayı amaçlayan BruchersFest ile nihai tüketiciye uygun fiyatlı, taze,çeşitli marka kahvaltılık gıda ve tadlar ulaşacak.

Eylül ayında kapılarını açmaya hazırlanan, yerli-yabancı çok sayıda ziyaretçiye hitap eden bu renkli organizasyon çeşitli workshop ve etkinliklerle unutulmaz bir kahvaltı festivali yaşatacak. Kahvaltı öğününün tüm örnekleri ve çeşitlerinin geniş bir yelpazede sunulacağı organizasyon ile 35 bin ziyaretçiye ulaşılması planlanıyor.

BrunchersFest, nesli tükenmeyen kahvaltılık gıdaların geleceğe taşınacağı bir festival platormu çatısında ,perakende gıda sektörü için hareket ve kazanç oluşturmayı hedefleyen özel bir organizasyon olma niteliği taşıyor.