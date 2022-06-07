Bu akademide yeni ‘umut'lar yeşeriyor

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi'ni ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Müzik Topluluğu'nun iş birliği ile düzenlenen Akdeniz Üniversitesi 4. Piyano Öğrencileri Festivali'ne katılmaya hak kazanan 10 piyanist öğrenciyi tebrik etti. Festivale yurt içi ve yurt dışından toplam 91 piyanist seçildi.

Başkan Esen'i piyanonun başında sergiledikleri performans ile karşılayan öğrenciler, Esen'den ve salonda bulunan izleyicilerden büyük beğeni topladı. Akademi öğrencileri ile sohbet eden Esen, öğrencilerin müzisyenlik yolunda neler beklediklerini ve neler istediklerini sordu. Çocukların sadece aileleri için değil, Türkiye'nin geleceği için de en büyük umut olduğunu söyleyen Esen, “Siz burada sadece müzik ile ilgili şeyler öğrenen çocuklar değilsiniz. Sizler birer umutsunuz. Bizim için ifade ettiğiniz en büyük anlam budur” şeklinde konuştu.

Akademi okul görevi görüyor

Kurulduğu günden bu yana müzik camiasına 7'den 70'e birçok müzisyen kazandıran Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi, Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, Çocuk Korosu ve benzeri birçok topluluğu bünyesinde barındırıyor. Göreve geldiği ilk günlerde “Konyaaltı'nda temel hizmetlerin yanı sıra sosyal ve sanatsal faaliyetlere de ağırlık vereceğiz” diyen Esen, kurdukları müzik koroları, halk oyunları topluluğu ve tiyatro topluluğu ile bölge halklına birçok sanatsal etkinlik sundu. Bunun yanında okul görevi de gören Konyaaltı Müzik Akademisi, her yıl yurt içi ve yurt dışı lise ve üniversitelerin konservatuvar bölümlerine çok sayıda öğrenci kazandırmaya devam ediyor. Aileleri de tebrik eden Esen, çocuklarını sanata yönlendirdikleri için teşekkür etti. Esen, “Çocuklarınız bizlere emanet. Burada onlara her türlü imkânı sağlıyor, hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz” dedi.