Bu gelenek 150 yılı aşkın süredir devam ediyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Müderris Efendi Türbesi başında 150 yılı aşkın süredir yapılan geleneksel yağmur duası etkinliğinde 'şükür duası' yapıldı.

Güzören Mahallesi Muhtarlığı ve mahalle halkı tarafından düzenlenen yağmur duasına Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Kumluca Müftü Vekili Vaiz Hüseyin Aydın, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Müderris Efendi Türbesi etrafında toplanan vatandaşlar, İlçe Müftülüğüne bağlı imamların okuduğu dua ve ilahileri dinledi. Dualar, ilahiler ve dini sohbetin ardından Kumluca Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hüseyin Orhantekin tarafından dua yapıldı. Daha sonra ise öğle namazı kılındı. Öğle namazının ardından mahalle halkı ve muhtarlık tarafından katılımcılara yemek ikram edildi. Yağmur duasına katılan vatandaşlar, “Bu kış ilçemize bol yağmur yağdı. Dereler, çaylar akıyor. Barajlar dolup taştı. Su kaynakları yeterince beslendi. Bu yaz kuraklık tehlikesi yaşamayacağız. Bu yüzden yağmur duası yerine Allahımıza şükür duası yaptık” dediler.

Güzören Mahallesi Muhtarı Salih Erdoğan ise, her yıl geleneksel olarak yağmur duası yaptıklarını ifade etti. Erdoğan, “Yağışlı geçen yıllarda yağmur duası değil de şükür duası yapıyorduk. Bu yıl da yağışlar bol olduğu için geleneğimizi bozmamak adına şükür duası yaptık. Mahallemiz içinde bulunan Müderris Efendi Türbemizin başında ilçemizin değişik yerlerinden katılan vatandaşlarımızla birlikte duamızı gerçekleştirdik. Bu geleneğimiz en az 150 yıllıktır. Çünkü bu geleneğin ne zamandan beri yapıldığını dedelerimiz dahi bilmiyor" dedi.