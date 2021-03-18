Bu kafede kitap okuyana çay ücretsiz

Kafede kitap okuyan müşterilere, ücretsiz çay ikramı yapılıyor.

Manavgat Irmağı'nın Yukarıpazarcı Mahallesi kısmında düzenlemesi yapılan Edebiyat Parkı içinde yer alan Kitap Kafe ve sanat bankları özellikle pandemi döneminde vatandaşların öncelikli tercih ettiği mekanlardan biri haline geldi. Manavgat Belediyesi'ne ait Kitap Kafe'ye gelen vatandaşlar, Manavgat Irmağı'nın güzelliği ve manzarasında hem ücretsiz ikram edilen çaylarını yudumluyor hem de seçtikleri kitapları nezih bir ortamda okuma imkanı buluyor. Edebiyat Parkı ve Kitap Kafe'de görevli belediye personelleri, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak hizmet vermeye özen gösteriyor.

“Tüm vatandaşlarımızı kitap kafeden yararlanmaya davet ediyorum”

Başkan Şükrü Sözen, Yukarıpazarcı Mahallesi'ne denk gelen kısımda bir Edebiyat Parkı'nı oluşturarak kentlinin kültür ve sanat gelişimine katkıda bulundukları için mutlu olduklarını da dile getirdi. Kent içinde yeni kültür ve sanat alanları oluşturmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Sözen, “Manavgat'ta yaşayan vatandaşlarımızın sosyal yaşamına büyük katkı sağlayan ırmak kenarlarının sanatsal ve kültürel faaliyetler amacıyla kullanılması, kentimize artı değer katıyor. Kitap kafemize gelen kitap severler, burada keyifli vakit geçirerek hem çaylarını yudumluyor, hem de ırmak manzarası karşısında dinleniyor. Tüm vatandaşlarımızı kitap kafeden yararlanmaya davet ediyorum” dedi.