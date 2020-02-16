Bu merkezde sosyal yaşam var

Gaziler Mahallesi sakinleri, yapımı tamamlanan aile yaşam merkezinde, hem belediyenin sosyal hizmetlerinden faydalanabilecek hem de mevlit, düğün gibi etkinliklerini yapabilecek.

Kepez Belediyesi, merkezdeki mahallelerinde gerçekleştirdiği sosyal hizmetlerini, aile yaşam merkezi projesiyle kırsaldaki yerleşim yerlerine de götürüyor. Aile yaşam merkezi, Duacı ve Gaziler Mahallesi'ne inşa ediliyor. Bütünşehir yasasıyla köyden mahalleye dönüşen ilçenin doğu sınırındaki Gaziler Mahallesi'nde kazandırılan aile yaşam merkezinin yapımı tamamlandı. Gaziler Aile Yaşam Merkezi, iç tefrişatının düzenlenmesinden sonra önümüzdeki aylarda bölge sakinlerinin hizmetine sunulacak.

Gaziler'in kadınlarına ve çocuklarına kurs

Aile yaşam merkezi ile belediyecilik hizmetleri, kültür, sanat ve sosyal etkinlikler vatandaşların ayağına götürülecek. Merkezde, kadınlar için meslek ve sanat kursları, çocuklara yönelik destek eğitim kursları açılacak. Bölge sakinlerinin belediye ile ilgili ödemelerini yapabileceği veznenin olacağı merkezde, bilişim sınıfı ile kütüphane de yer alacak.

Emekli kahvesi de aile sağlığı merkezi de var

Aile yaşam merkezinin çok amaçlı salonunda belediye, kültür, sanat ve sosyal etkinler; bölge sakinleri ise mevlit, düğün, asker uğurlama gibi faaliyetlerini yapabilecek. Belediyenin sosyal, kültür, sanat ve eğitim alanındaki hizmetlerinin tek noktada toplanacağı aile yaşam merkezinde, emekli kahvesi de hizmet verecek.

Çocuklara sentetik çim futbol sahası

Bölge yaşayanları, yaşam merkezinin bahçesinde düğün, asker uğurlama, nişan, mevlit gibi etkinliklerini gerçekleştirebilecek. Merkez, aile hekimlerinin kullanımına da tahsis edilecek. Gaziler Aile Yaşam Merkezi'nin bahçesine yapılan sentetik çim futbol sahası ise geçtiğimiz aylarda hizmete açılmıştı.

"İnsan odaklı bir proje"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de insan odaklı bir proje olan aile yaşam merkeziyle belediyenin sosyal hizmetlerini, kırsaldaki mahallelere götüreceklerini belirtti. Köyden mahalleye dönüşün yerleşim yerlerinde yoldan parka, imardan temizliğe kadar birçok hizmet yaptıklarının altını çizen Tütüncü, “Kırsaldaki mahallelerimizde oturan hemşehrilerimiz, sosyal yaşam hizmetlerine kolay şekilde ulaşabilmeyi talep ediyorlardı. İnsanı merkeze alarak çalışan bir belediye yönetimi olarak, bu talebi aile yaşam merkezi ile karşılıyoruz. Yapımını tamamladığımız Gaziler Aile Yaşam Merkezi'ni, iç tefrişat düzenlemesinden sonra hizmete açacağız. Bu merkez ile Gaziler'deki hemşehrilerimizin sağlık, belediye ödemeleri, meslek ve sanat kursları, emekli kahvesi, kütüphane, bilişim sınıfı, çocuklara eğitim kursu taleplerini karşılamış olacağız. Merkezle, mahalle sakinlerimiz şehrin sosyal yaşam imkanlarından kolaylıkla faydalanabilecek" dedi.

Gaziler Aile Yaşam Merkezi, 6 bin 200 metrekare bir araziye inşa edildi. Yapım maliyeti yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olan tesiste, 250 kişi kapasiteli çok amaçlı salonun bulunuyor.