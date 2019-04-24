Bu turnuvada fair-play kazandı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin destekleriyle başlayan ve 15 ülkeden takımların mücadelede ettiği Avrupa Hoşgörü için Sokak Futbolu Şampiyonası, futbola ilişkin tüm bilinenleri alt üst ediyor. Ezici galibiyet, sert futbol gibi terimlerin yerinin olmadığı turnuvada atılan golün dahi önemi yok. Kadın ve erkeklerin aynı takımda oynadığı turnuvada futbolcuların galip gelebilmek için yapmaları gereken 6 puanlık fair-play puanını korumak.

Lykia İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin (LİDOKS) 'Fair-Play For Life' projesi kapsamında düzenlendiği Avrupa Hoşgörü İçin Sokak Futbolu Şampiyonası, Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi'nin destekleriyle başladı. Muratpaşa Kent Meydanı'nda 3 ayrı sahada devam eden turnuvaya 15 ülkeden takımlar katılıyor. Turnuvanın şampiyonu 27 Nisan Cumartesi oynanacak final karşılaşmasıyla belli olacak.

LİDOKS Başkanı Osman Pişirici, Hoşgörü için Sokak Futbolu projesinin İçişleri Bakanlığı tarafından desteklendiğini belirterek, "Burada futbol bir araç. Fair-play'ı insanlara benimsetmek, ön yargıları yıkıp insanların bir arada olmak, tokalaşmak, yardımlaşmak zorunda olduklarını içselleştirebilecekleri bir etkinlik" dedi. Hoşgörü için Sokak Futbolu Turnuvası'nı geçen yıl Antalya'da yerel olarak yapıldığını belirten Pişirici, bu yıl ilk kez Muratpaşa Belediyesi'nin destekleriyle uluslararası boyutta gerçekleştiğini aktardı.

Avrupa Hoşgörü için Sokak Futbol Turnuvası'nda karşılaşmalar 3 dakika sürüyor. 10 metre genişliğinde 15 metre uzunluğunda bir sahada 3'erli takımlar halinde oynanan karşılaşmada kaleler ise 2 metre uzunluğa ve 1 metre yüksekliğe sahip. Turnuvada her takım maça 6 fair-play puanıyla başlıyor. Karşılaşmanın başında kaptanlar el sıkışmazsa, oyuncular maç içinde birbirine bağırırsa, faul yapılırsa ya da hakemi kandırmaya yönelik hareketlerde bulunursa fair-play puanından düşülüyor. Paslaşmamanın, kaleden kaleye gol atmanın da yasak olduğu turnuvada taraftarlarının sportmenlik dışı davranışları takımlarının turnuvadan ihracıyla sonuçlanabiliyor. Karşılaşmada atılan goller ise ancak fair-play puanlarını eşitliği durumunda devreye giriyor.