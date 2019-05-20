Bucaklılar Derneğinden kan bağışına destek

Antalya'da "Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var" projesi kapsamında kan bağışında bulunuldu.

Türk Kızılayı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Hayat Kurtarmak Senin Kanında Var" projesi kapsamında, Bucak Kültür ve Dayanışma Derneği Gençlik Kolları Başkanlığı iş birliğiyle kurulan stantlarda kan bağışında bulunuldu. Düzenlemiş oldukları bağış projesi hakkında açıklama yapan Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Ramazan Sümer, yoğun bir katılım olduğunu belirterek, destek verenlere teşekkür etti. Sümer, "Biz gençliğin önemini göstermek amacıyla böyle bir kampanya yapmış bulunmaktayız. Antalya'da bir ilke imza atarak böyle bir kampanya gerçekleştirdik. Kısmet olursa her yıl 19 Mayıs'ta bu etkinliği yapmayı planlıyoruz" ifadelerinde bulundu.