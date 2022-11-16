Bucaklılar tanıtım gününde bir araya geldi

Bucak Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen "Bucak Tanıtım Günü " etkinliğinde Bucaklılar bir araya geldi.

Etkinlikte Bucaklı el sanatları ustaları ve Bucaklı ressam Mehmet Rıza Ünlü eserlerini sergiledi. Bucaklı yazarlarımız Süleyman Coşkuner, Mehmet Harun Topay, Fatma Erkul, Ömer Özdamar, Nazmi Öner, Kadir Tosun, Rümeysa Demir, Osman Tekerci ise kitaplarını imzaladılar.

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin akşam bölümünde Bucak tanıtım videosu büyük beğeni kazandı. Ayrıca Abdullah ve Yaşar Çakmak kardeşler, Yaşar Çebişli ve Kültür Bakanlığı yöresel ses sanatçısı Nurcan Altınok sahne aldı.

Antalya milletvekili Mustafa Köse, Kemal Çelik, Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere'nin konuk olarak katıldığı programda, sponsorlar Hüseyin Sarı, Osman Dirican, Ahmet Tekin, 2020 Türkiye Tekvando şampiyonu Muhammet Recep Çetinkaya, 2021 Oryantiring şampiyonu Elif Sena Uygun, 2022 Konya Olimpiyatları Güreş 3.sü Rahime Arı ile Antalya ve Bucak eğitimine yaptıkları katkı nedeniyle Adem Tolunay'a plaket takdim edildi.

Dernek Başkanı Enver Yiğit ise Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü"ye yaptıkları katkılar için teşekkür plaketi takdim etti.

Gecede konuşan Kepez belediye Başkanı Hakan Tütüncü, derneklerin buluşma ve tanıtım günlerine büyük önem verdiklerini belirterek “ Bucak demek Antalya demek, Antalya demek Bucak demek. Aramızda hiç bir sınır ve fark yok hemşeriyiz. Aynı toprakların insanıyız. Bucağın o güzel insanlarıyla her güzel ortamı paylaşmayı biz hep çok sevdik. Böylesi güzel ortamlarda da böylesi güzel etkinliklerde de her zaman birlikte olmayı arzu ediyoruz. Bundan sonra da bu birlikteliğimiz beraberliğimiz güçlenerek artarak devam edecek. Burdur'un güzel insanlarıyla Antalya'nın değişik yerlerindeki buluşmalara ev sahipliği yapmak, Kepez Belediyesi olarak bizim en büyük onurlarımızdan şereflerimizden birisi. Belediyemizin bütün tesisleri, başta burası olmak üzere bütün bucaklıların hizmetindedir.” diye konuştu.