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Bucaklılardan geleneksel ‘Tarhana Günü' etkinliği

Bucak Kültür ve Dayanışma Derneği, ‘Tarhana Günü’ etkinliği düzenledi.

Bucak Kültür ve Dayanışma Derneği, ‘Tarhana Günü' etkinliği düzenledi. Etkinliğe Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç katıldı.


Bucak Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin geleneksek hale getirdiği, ‘Tarhana Günü' etkinliği, Abdullah Sevimçok Kültür ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlendi. Etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve MHP Bucak Belediye Başkan Adayı Azmi Özkurt, çok sayıda Bucaklı ve Antalyalı misafirler katıldı.


Derneğin çalışmalarında ve kuruluş amaçlarından bahseden Dernek Başkanı Enver Yiğit, katılımcılara Bucak'ın tarhanasını ikram etti. Yiğit, katılımcılara tarhana da hediye etti. Konuşmanın ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

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