Toplantıda, girdi maliyetlerinin yüksekliğinden devlet desteğinin yetersizliğine, topraklı hasattan sarı pas hastalığına, süne zararlısından ot sorununa kadar çok sayıda konu gündeme geldi.

Toplantının açılışında konuşan ATB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cüneyt Doğan, hububatın önemine dikkat çekerken, verimli ve kaliteli buğday hasadı için borsa olarak ciddi çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Toplantıda sektörün tüm paydaşlarının sıkıntılarını ve çözüm önerilerini dile getireceğini belirten Doğan, “Buradan çıkan sonucu ilgili makamlarla paylaşıp sorunlarınıza çözüm arayacağız ve çözümü için takipçisi olacağız” dedi.

Buğday ekilen alan daralıyor

Son 15 yılda Türkiye'deki buğday ekilebilir alanda ciddi bir daralma olduğunu bildiren Büyükselçuk, “Daha az alanda buğday ekmeye başladık. Hektar olarak yüzde 10'un üzerinde buğday ekim alanında daralma var. Ancak verimlilik artışı nedeniyle tonajda çok büyük bir kayıp yok” dedi. Rusya'nın dünyanın en büyük hububat ihracatçısı olduğunu belirten Büyükselçuk, “Aynı dönemde Ruslar hububat üretimini 2-3 katına çıkardılar. Biz maalesef tarıma, hububat üretimine eskisi kadar önem vermiyoruz” diye konuştu. Köyden kente göç, tarım yapanların elini çekmesi ve buna bağlı olarak da üretimin düşmesinin büyük sorun olduğunu kaydeden Büyükselçuk, iklimin ve toprak yapısının uygun olması nedeniyle de insanların katma değeri daha yüksek pamuk, mısır, örtü altı gibi ürünlere yöneldiğini belirtti.

Antalya'da un ve yem sanayisinin kendi yöresinden hammadde alamadığını söyleyen Nuri Büyükselçuk, “Biz yıllık tüketimimizin yüzde 20'sini bile kendi yöremizden alamıyoruz. İhtiyacımız olan buğdayı 300-500 kilometre öteden buraya taşımak zorundayız. Bu bizim rekabet gücümüzü azaltıyor Bölgede hububat üretimine önem verilmeli” dedi.

Destek 25 kuruş olmalı

Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, tarımda en büyük sıkıntının köyden kente göç olduğunu söyledi. “Para kazanamayan üretici köyünü terk ediyor. Ürün üretecek adam kalmadı” diyen Alp, tarımın can çekiştiğini ifade etti. Alp, “6.40 liraya mazot alan çiftçi nasıl üretim yapar. Çok sayıda arazi boş duruyor. Hububat ekilen alanlar daraldı. Dünya tarıma dört gözle bakıyor, biz yarım gözle bakıyoruz” dedi. Alp, buğdaya verilen desteğin yetersizliğine dikkat çekerken, desteğin en az 25 Kuruş'a çıkarılmasını istedi.

Buğday 1 TL, tohumu 2 TL

Korkuteli Ziraat Odası Başkanı Musa Büyükçetin, çiftçi buğdayını 1 liraya satarken, tohumunu 2 liraya temin edebildiğine dikkat çekerken, “Sertifikalı tohuma destek verilmeli” dedi. Geçen yıllarda 20 milyon tonun üzerinde yapılan buğday üretiminin bu yıl 4-5 milyon ton düşeceğini ileri süren Büyükçetin, “Hem ekili alan miktarı azaldı hem de girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle çiftçi bitkiye gübresini atamadı” dedi. Üretimi kesen köylünün tarıma tekrar dönmeyeceğini vurgulayan Büyükçetin, “Tarladan köylüyü kaçırmayalım” dedi.

Saksıda buğday yetiştiriyoruz

Sanayici Oğuz Kırtız, ekili arazi miktarının geçen yıllara göre azaldığını ancak verimdeki artış nedeniyle tonajda büyük sıkıntı çekilmeyeceğini bildirdi. Rusya'nın 85 milyon ton buğday üretimi ile dünya rekoru kırdığına dikkat çeken Kırtız, ekilen arazilerin parçalı olmaması ve girdi maliyetleri nedeniyle buğdayı bizden daha ucuza mal edip satabildiklerini bildirdi. “Biz saksıda buğday yetiştiriyoruz” diyen Kırtız, 10 dönüm tarlaya buğday ekildiğini hasada kadar 6'dan fazla gidilip gelindiğini söyledi. Kırtız, “Bunlar ciddi maliyet. Arazileri birleştirmeliyiz. Girdi maliyetleri azaltılmalı” dedi. Kırtız, buğday hasadının erken yapılmasından dolayı kalitede sıkıntı yaşadıklarını bildirirken, buğday hasadının en erken Mayıs ayının son haftasından başlayarak yapılmasını önerdi.

ATSO'yu temsilen toplantıya katılan İrfan Terlik, devletin sosyal yardımlarının verilme şeklinin yanlış olduğunu vurguladı. Terlik, “Biz çalıştıracak adam bulamıyoruz” dedi.

Toplantıda, süne zararlısına karşı keklik salınması da gündeme geldi.

ATB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cüneyt Doğan başkanlığında yapılan toplantıya, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, ATB Hububat Meslek Komitesi Üyeleri, ATSO, Antbirlik, Tarım ve Orman Müdürlüğü, BATEM temsilcileri, ilçe ziraat odası başkanları, biçerdöverciler, üretici ve fabrika sahipleri katıldı.