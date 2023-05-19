Bugünün gençlerinden dünün gençlerine sazlı sözlü eğlence

Antalya Aksu Tarım İlçe Müdürlüğü ve Kepez Belediyesi Şefkat Huzurevi bünyesinde Aksu Gençlik Merkezi gençlerinin önderliğinde bir araya gelen dünün gençleri ve bugünün gençliği gençlik bayramın da birlikte eğlendiler. Gençler ve yaşlılar müzik eşliğinde dans ettiler, şarkılar söylediler.

Geçmişin gençleriyle bu günün gençlerini bir araya getirdiklerini belirten Aksu Tarım İlçe Müdürü İhsan İnal, “Bu hafta gençlik haftası olması nedeniyle Tarım İlçe Müdürlüğü olarak etkinlik planladık. Geçmişin gençleri ve günümüzün gençleriyle birlikte çilek hasadına katıldık, muz serasına geldik. Aksu gençlik merkezi ve Kepez Belediyesi huzurevi faaliyettin de geçmişin gençleri günümüzün gençlik gününü kutladılar. İlçemizin tarımsal potansiyelini ve üretimle ilgili detaylarını onlara aktarmaya çalıştık. Güzel bir gündü katılımlarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Aksu'da ağırlanmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Kepez belediyesi şefkat ve huzurevi müdürü Sedat ÇÖM, “Bugün 19 mayıs gençlik ve spor bayramı etkinliği çerçevesinde Aksu İlçe Tarım Müdürlüğünün davetiyle Aksu'da yapılan tarım alanlarına geziler düzenledik. Dünden bugüne tarım temalı programa katıldık. Topraksız çilek yetiştiren yeri ziyaret ettik ve çilek topladık. Bu programa 25 huzur evi sakinimiz katıldı. Gençlik merkezinin gençleriyle büyüklerimiz bir araya geldiler ve çok güzel vakit geçirdiler. Ev sahipliği yapanlara çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Huzurevi sakini Necla Ustaoğlu ise şunları söyledi: “İki senedir şefkat ve huzurevinde kalıyorum. Müdürümüzün sayesinde bugün buraya geldik. Genç kuşaklarla buluştuk. Çok güzel çilekler topladık. Muz serasını gezeceğiz. Çok ferahladık. Çok eğlendik.”

Aksu Gençlik Merkezinde eğitmen olduğunu kaydeden Semih Koçak, “Bugün yaşlı amca ve teyzelerimizle çok güzel etkinlikler gerçekleştirdik. İlk olarak onlarla sera ziyaretinde bulunduk. Çilek topladık. Aslında tarımın sadece topraksız da yapıldığını gördük. Lezzetlerine baktık. Buraya geldik muz serası sahibi Emin Şencan'ın yetiştirdiği muzları tattık. Çok güzel etkinlikler yaptık. Hep beraber bir arada kaynaştık” diye belirtti.

Etkinlik sonunda Aksu Tarım İlçe yetkilileri tarafından huzurevi sakinlerine karanfil demetleri dağıtıldı. Bu organizasyonda ev sahipliğini gerçekleştiren üretici Emin Şencan'a plaket takdim edildi.