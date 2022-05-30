Buket Güler, ‘haberin ardını' anlattı

Konyaaltı Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı ‘Haberin Ardı' söyleşisine konuşmacı olarak katılan Gazeteci yazar Buket Güler, mesleğinin perde arkasında yaşananları sevenleri ile paylaştı.

Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen söyleşide vatandaşlar ile buluşan ekranların sevilen yüzü Buket Güler, mesleğinin detaylarını ve hayatının dönüm noktalarını anlattı. Söyleşiye her yaştan dinleyici katılırken, usta spiker sosyal olaylardan ekonomiye siyasetten günlük hayata birçok konuyu ayrıntıları ile paylaştı. Mesleğini icra ederken yaşadığı sıkıntıları ve aksaklıklara değinen Güler, zor ancak keyifli bir meslekte yer aldığını aktardı.

“Yaşananları kitaplaştırdı”

Ekranda izleyicilere haberi aktarırken işi gereği soğukkanlı davrandığını ifade eden Güler, özellikle toplum vicdanını acıtan haberlerde duygu yoğunluğu yaşadığını söyledi. Kaza, cinayet gibi haberlerde kamera arkasında hissettiklerini ve haberin içeriğini kitaplaştıran Güler, ‘Hiç Tanımadım Hiç Unutmadım' isimli kitabını pandemi döneminde yazmaya karar verdiğini aktardı. Yazdığı kitabın alanında ‘en iyisi' iddiası gütmediğini ifade eden Güler, kendisinin yazdığı en iyi kitap olduğunu dile getirdi. Söyleşiye katılan dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Güler, program sonrasında hayranları için kitabını imzalayarak fotoğraf çekindi.