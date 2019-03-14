Bülent Korkmaz: "Bir galibiyetle çok şey değişir"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, herkesin küme düşme hattına baktığını, oysa kendilerinin aynı düşüncede olmadığını belirterek, "Kaybedersek değil, kazanırsak neler olabileceğini konuşalım. Olumsuz değil, olumlu şeyler düşünmeliyiz" dedi. Korkmaz ayrıca bir galibiyetin çok şeyi değiştirebileceğini söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın mensupları ile buluşarak hem geçen hafta oynanan Galatasaray karşılaşmasını, hem de bu hafta oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Taraftara hediye edeceğiz"

Galatasaray maçı ile ilgili düşüncelerini paylaşarak başlayan Korkmaz, “Yenilmemize rağmen iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Ancak futbol şansı yanımızda olmuyor” dedi. Bu hafta iyi oyun, futbol şansı ve en önemlisi taraftarın desteğiyle birlikte Alanyaspor karşılaşmasını kazanmanın tek düşünceleri olduğunu belirten Korkmaz, “Bir galibiyetin çok şeyi değiştireceğine inanıyorum. Her maç önemli ama bu maçın önemi daha da arttı. Dolayısıyla inşallah bu ligin en önemli maçlarından birini kazanarak taraftarımıza hediye ederiz diye düşünüyorum” diye konuştu.

"Olumlu düşünmemiz gerek"

Herkesin küme düşme hattına baktığını, oysa kendilerinin aynı düşüncede olmadığını aktaran Korkmaz, “Kaybedersek değil, kazanırsak neler olabileceğini konuşalım. Kazanırsak farklı şeyler konuşabiliriz. Olumsuz değil, olumlu şeyler düşünmeliyiz. Biz olaya böyle bakıyoruz. Takım halinde oynadığımız zaman her rakibe karşı kazanma şansımız var. Takım halinde savunma ve hücum yaptığımız zaman, şampiyonluk yarışındaki takımlara karşı da kazanma şansımız var. Biz her takımı yenebiliriz” ifadelerini kullandı.

"İnsanları mutlu etmeyi gerçekten çok isterim"

Basın toplantısında kendisine sorulan soruları da yanıtlayan Korkmaz, “Hayal kurmak çok güzel bir şey ama gerçekleri söylemek daha doğru. İnsanları mutlu etmeyi gerçekten çok isterim. Büyük hedeflerle ilgili konuşurken, ‘Bu seneyi geçelim, sonra oturup konuşalım. Büyük hedefleri o zaman belirleyelim' dedim. Bunu söylemeye devam edeceğim. İstediğiniz hedefi bu sene değil, seneye konuşalım. Benim kafam rahat” dedi.

İlk hedef 41 puan

Açıkladığı 41 puan hedefiyle ilgili de konuşan Korkmaz, “İkinci yarı başladığından itibaren söylüyorum. Ligin böyle gideceğini az çok kestirebiliyordum. Dolayısıyla üzerine basarak ‘İlk hedefimiz 41 puan' dedim. Kendi takımım adına genel hedefimiz 41 puan demedim. ‘İlk hedefimiz bu puana ulaşmak' dedim. Hala da onu söylüyorum. İlk hedefimiz 41 puan. Genel hedefimiz bu değil” ifadelerini kullandı.