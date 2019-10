Bülent Korkmaz: "Engele takılıp düştük ama kalkmasını da biliriz"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Gençlerbirliği maçında beklemediklerini mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Bazen bireysel hatanın önüne oyuncu da teknik ekip de geçemiyor. Her maç bir engel. Geçen hafta engelden düştük ama kalkmasını da bilmemiz lazım. Her engel aslında bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ve futbolculardan Hakan Özmert, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hakan Özmert, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçı ile ilgili görüşlerini dile getirirken, "Gençlerbirliği maçı çok üzüldüğümüz bir maç oldu. Hiç beklemediğimiz bir sonuç aldık. Bir sezon boyunca yapacağımız hataları 1 maçta yaptık. Bu maçtan dersler alıp bir daha yapmamak için daha çok çalışacağız. Ne kadar düştüğün değil, ne kadar çabuk ayağa kalktığın önemlidir. Biz de Sivasspor maçı ile ayağa kalkmak istiyoruz. Bunu da yapacak gücümüz var" şeklinde konuştu.

Hakan Özmert: "Milli forma neden olmasın"

Kariyeri ile ilgili sorulara da yanıt veren Özmert, "Ben hayatım boyunca işime saygıyla, disiplinle baktım, öyle çalıştım. Onun karşılığını belki biraz geç alıyorum ama işime olan saygım, disiplinim ve çok çalışmamın karşılığını aldığımı düşünüyorum" diye konuştu. Milli takım ile ilgili olarak sorulan soruya ise, "Milli takım formasını giymek isterim. Bu formanın yaşı yok. Performansla ilgili bir şey. Ben de bekliyorum elbette" diyen Özmert, sözlerini önceki gün hayatını kaybeden Antalyaspor'un eski futbolcularından Mustafa Akdoğan'a rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek noktaladı.

Bülent Korkmaz: " Geçen hafta engelden düştük ama..."

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da sözlerine Mustafa Akdoğan'ın vefatı nedeniyle duyduğu üzüntüyü paylaşarak başladı ve merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Antalyaspor camiasına başsağlığı diledi. Gençlerbirliği maçı ile ilgili olarak görüşlerini de aktaran Korkmaz, "Hiç beklemediğimiz bir yenilgi aldık. Bazen bireysel hatanın önüne oyuncu da teknik ekip de geçemiyor. Her maç bir engel. Geçen hafta engelden düştük ama kalkmasını da bilmemiz lazım. Her engel aslında bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Çok üzülüyoruz, duygular çok yoğun oluyor ama profesyonel olarak atlatmamız lazım. İnşallah bu tip sonuçları bir daha yaşamayız" ifadelerini kullandı.

"Har maçı kazanmak isteriz"

Her maçın zor olduğunu, Sivas deplasmanının da zor olacağını dile getiren başarılı teknik adam, "Takım halinde oynadığımız zaman istediğimiz sonuçları hep aldık. İnşallah bu maç da o maçlardan bir tanesi olur. İstediğimiz tek şey kazanmak. Her teknik direktörün, her oyuncunun kafasında kazanmak vardır. Hazırlık maçı da olsa kazanmak isteriz" diyerek sözlerini tamamladı.