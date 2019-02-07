Bülent Korkmaz: "İlk hedefimiz 41 puanı yakalamak"

Yine de ben maçın pozitif yönünden bakacağım. Oyunu çevirdiğimiz gibi skoru da çevirebilirdik ama maalesef bir sezonda yaşamadığımız bütün bireysel hataları yaşadık” dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Cumartesi günü deplasmanda karşılacakları Çaykur Rizespor maçı öncesinde basın toplantısı yaptı. Toplantıda gazetecilerin sorularını cevaplayan Korkmaz, konuşmasına geçen hafta 6-2 kaybettikleri Beşiktaş maçını değerlendirerek başladı. Korkmaz, ”Geçen hafta skor olarak ağır bir yenilgi aldık. Yine de ben maçın pozitif yönünden bakacağım. İlk yarı maçın 3-0 bitmesi bizi üzdü. Oyun olarak 30 dakika iyi oynadık. İkinci yarı geri dönmek için çok mücadele ettik. Baskın oynadık. Oyunu çevirdiğimiz gibi skoru da çevirebilirdik ama maalesef bir sezonda yaşamadığımız bütün bireysel hataları yaşadık. Bu hafta çok formda bir takıma karşı oynayacağız. Bizim kaybetmeden ya da kazanarak bu maçı bitirmememiz lazım. Sakat olan sadece Ondrej Celustka var. Cezalı olarak ise Souleymane Doukara var. Her hafta ya cezalı ya da sakat oyuncumuz oluyor. Diego geri döndü. Bu hafta oynayacak. Rize maçına eksik de olsak çıkacağız. Ve kazanarak Antalya'ya döneceğiz” açıklamasını yaptı.

"İlk hedefimiz 41 puanı yakalamak"

Beşiktaş maçında çok sayıda geri pas yapıldığını belirten Korkmaz, “ Beşiktaş maçında bu kadar geri pas yapılmasını bende istemiyordum. Oyun sıkışınca geri pas yapılması gerekir. Bu maçta çok oldu. Sonuca baktığımız zaman ilk 30 dakika ve ikinci yarının ilk 30 dakikası çok iyi oynadık. Bunu diğer maçlara da yansıtınca bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Takımımız birbirini seviyor. Tarık Çamdal bireysel olarak çok iyi çalışmış. Dün itibariyle takımla antrenmanlara da başladı. 2 haftalık bir programa tabi tutacağız. Fiziksel olarak test ettiğimizde bir eksikliği yok. Takımla antrenmanlarda takım oyununu yakalarsa inşallah takımımızda da olur. Artık ilk yarı da geride kaldı. Önümüzde 14 maç var. İlk hedefimiz 41 puanı yakalamak. 3 maçlık periyotta zor maçlarımız var. Burada alacağımız galibiyetler bizi rahatlatacak. Ben kendime ve bu takıma inanıyorum. Eleştirilerin olması gayet normal. Eleştiri oyuncularıma değil bana gelsin. Ben bunu kaldırabilecek güçteyim. Bunun saygı çerçevesinde olması gerekir. Taraftarımıza teşekkür ederim. Sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız cezalı ve eksik oyuncu. Ondrej Celustka birkaç haftası daha var. Takıma dönmesi 2-3 hafta sürecek gibi“ ifadelerini kullandı.