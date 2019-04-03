Bülent Korkmaz: "İstediğimizi alacağız"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde haftalık basın toplantısında medya mensupları ile buluştu. 3 haftalık aradan sonra Trabzonspor karşısına çıkmaya hazırlandıklarını söyleyen Korkmaz, “Geçmiş maçlara baktığımızda iyi oynadığımız ve kazandığımız karşılaşmalarda takım halinde oynadık, takım halinde hareket ettik. Kaybettiğimiz ve özellikle farklı kaybettiğimiz maçlara baktığımızda ise oyun disiplinden, takım bloğundan kopmalar olunca istediğimizi alamadık. En son oynadığımız Aytemiz Alanyaspor maçı buna çok güzel bir örnek. Savunma ve hücumda takım halinde oynadığımızda istediğimiz sonuçları alabildiğimizi gördük. Oyuncularıma özellikle bunu vurguladım. Bunu Trabzon'da da tekrarlayacağız. Cuma günü düşündüklerimi, teknik direktör olarak istediklerimi oyuncular sahaya yansıttığında iyi oyun ve iyi sonuçla Antalya'ya döneceğimizi düşünüyorum” dedi.

Celustka için son karar cuma günü

Takımda Chico'nun cezalı olduğunu, Celustka'nın da sakatlığı bulunduğunu belirten Korkmaz, “Cuma günü Chico'nun yerine kimi oynatacağımıza karar vereceğiz. Celustka da milli takımının son Brezilya ile oynadığı maçta sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. Onun da durumuna bakıyoruz. Soru işaretlerimiz var. Daha önce dizindeki sakatlığı nedeniyle fedakarlık yaparak oynamıştı. Celustka ile ilgili son kararı da Cuma günü vereceğiz” diye konuştu.

"Takım halinde oynamalıyız"

Trabzonspor'da bireysel olarak çok yetenekli oyuncular olduğunu söyleyen başarılı teknik adam, "Bence kendi alt yapılarından oyuncu çıkarıp oynatarak doğru bir iş yapıyorlar. Yusuf olsun, Abdülkadir olsun, bu oyuncular artık tecrübe sahibi olmaya başladı. Yetenekli yabancı oyuncuları da var. Hücum etmeyi ve geniş alanda oynamayı çok seviyorlar. Avantajları da dezavantajları da var. Ama biz takım halinde oynadığımız, bloklar arasındaki darlığı enine ve boyuna yaptığımız sürece, rakibin baskısını hissetsek bile en azından o baskının sonucunun gelmesini engelleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Trabzon yolculuğu başlıyor

Basın toplantısının ardından günün tek çalışmasını yapan Antalyaspor, hazırlıklarının tesislerindeki bölümünü de tamamlamış oldu. Antrenmanda futbolcular düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından beşe iki top kapma oyunu oynadı. Taktik antrenman ve serbest şut çalışması ile günün tek çalışması tamamlandı. Antalyaspor, yarın sabah Trabzon'a gedecek ve son çalışmasını burada yaptıktan sonra maç saatini beklemeye başlayacak.