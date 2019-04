Bülent Korkmaz: "Kazanabilecek güçteyiz"

haftasında karşılaşacakları Kasımpaşa maçıyla ilgili olarak, "Taraftarımızın önünde olacağımız için kazanabilecek güçteyiz ve takım olarak buna hazırız" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği haftalık basın toplantısında, Kasımpaşa karşılaşması ve kalan 7 haftayı değerlendirerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezonun sonlarına doğru yaklaşıldığını ve bitime 7 hafta kaldığını hatırlatan Korkmaz, "İlk rakibimiz Kasımpaşa. Son haftalarda hem skor hem de oynadığı oyunla formda bir takım olarak karşımıza gelecekler. Kendi evimizde ve taraftarımızın önünde olacağımız için kazanabilecek güçteyiz ve takım olarak hazırız" şeklinde konuştu.

"Şartlar ne olursa olsun kazanmak için çıkıyoruz"

Mazeretlere hiçbir zaman sığınmadığını belirten Teknik Direktör Korkmaz, "Buna rağmen kafamızdaki 11'i sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle 3-4 hafta bile oynatamadık. Bizim aslında sezonun ikinci yarısına başlarken en büyük sıkıntılarımızdan biri bu. Nihayetinde belli bir on biri 3-4 hafta sürekli oynatabildiğiniz zaman daha iyi verim alabiliyorsunuz. Maalesef bu sıkıntıyı yaşamaya devam ediyoruz. Yine de şartlar ne olursa olsun her maçı kazanmak için çıkıyoruz" diye konuştu.

"Uyumlu bir ekip var"

Korkmaz, Antalyaspor'da uzun yıllar kalmak istediğini ve uyumlu çalışılan bir başkan ve yönetime sahip olduklarını belirterek, "Şu anda odaklanmak istediğim nokta maçlar. Düşündüğümüz hedefe ulaştığımız zaman genel bir toplantı yapacağım. Kulüpte herkes bize destek oluyor. Onlara teşekkür ediyorum. Hedeflediğimiz puana ulaşınca daha ayrıntılı bir basın toplantısı yapacağım” ifadelerini kullandı.

"Transferi konuşmak erken"

Transferi konuşmak için henüz erken olduğunu da belirten deneyimli çalıştırıcı, "Bizim tek işimiz takımı çalıştırmak, rakibi veya kendi takımımızı analiz etmekten ibaret değil. Genel anlamda kulübümüze bir oyuncu portföyü oluşturmak zorundayız. Biz olsak da olmasak da bunu yapmak zorundayız. Bu bizim görevimiz. Sedat Karabük hocamız, oyuncu izleme ekibimiz sürekli çalışıyor. Biz de sürekli maç ve oyuncu izliyoruz. Mevki mevki oyuncu portföyü oluşturuyoruz. Her an her şey değişebilir. Bir oyuncumuza çok iyi bir teklif gelir, gidebilir. Yerini doldurmamız gerekir. Veya eksik bölgelerimize oyuncu almamız gerekir. Dolayısıyla transferi konuşmak için erken olsa da biz icraat olarak çalışmamızı aralıksız sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.