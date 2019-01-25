Bülent Korkmaz: “Kupalar için sabır bekliyorum”

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Türkiye Kupası'nı almak, Avrupa kupalarında oynamak ya da ligde yukarılara oynamak biraz sabır gerektirir. Camiamızdan bu sabrı bekliyoruz. Doğru bir projeyle bu hedeflere ulaşmak istiyoruz” dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Kupası'ndan elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek sözlerine başlayan Korkmaz, “Ama unutmamak gerekir ki; biz hiçbir zaman hedefsiz olmadık. Bunu hem kulübüm hem takımım hem de kendi adıma söylüyorum. Hedeflerimiz var. Bu sezonla ilgili hedef olarak; Drole, 1. Lig'de oynayan oyuncumuzu Süper Lig'de oynatıyoruz. Bahadır Öztürk 2. Lig'de oynuyordu, şimdi Süper Lig'de oynuyor. Doğukan 3. Lig'de oynuyordu, şimdi ise Süper Lig'de oynuyor. Genel anlamda baktığımızda Süper Lig'de 3 tane genç oyuncu oynatıyoruz. Bu, bir kulüp için geleceği inşa etme adına önemli bir hedef. Altyapıdaki oyuncuların da A takımımızda yer alması Halil İbrahim, Fehmi, Berkay, Sergen, Mustafa gibi oyuncularımız Antalyaspor'un geleceğinde hedeflere ulaşmak açısından yapılan bir planlamaydı. Bunda gerçekten düşündüğümüz hedefe fazlasıyla ulaştık. Başkanımızın gelecekle ilgili düşüncelerini çok iyi biliyorum. O hedefe ulaşmak için de camiamızın sabretmesi gerekir. Doğru planlama, organizasyon ve proje. Bu projede olmaktan da çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Doğru yolda gidiyoruz”

Uzun süreli bir projeyle hedeflere ulaşabileceklerini söyleyen Korkmaz, “Türkiye Kupası'nı almak, Avrupa kupalarında oynamak ya da ligde yukarılara oynamak biraz sabır gerektirir. Ben, gerçekçi olduğum için oldukça eleştiriliyorum. Beni eleştirmelerine her zaman saygı gösteririm. Önemli olan taraftarımızın, oyuncularıma ve kulübümüze sahip çıkmalarıdır. Hafta sonu Atiker Konyaspor maçıyla başlayan 5-6 haftalık zorlu bir süreç var. Bu zor süreçte taraftarımızın şartlar ne olursa olsun sonuna kadar takımımıza destek olmaları gerekiyor. Taraftarımız bunu zaten yapıyor ama daha yoğun bir biçimde yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü herkesin istediğini belki bu sene veremeyebiliriz ama 2 sene sonra o istediklerini elde edeceklerine inanıyorum. Ben; kendime, ekibime ve takımıma inanıyor hatta güveniyorum. En başta da başkanımıza inanıp, güveniyorum. Bu mali yükü taşımak, herkesin yapabileceği bir şey değil. Hedeflerimizin arasından mali yükü yüksek olan oyuncularımızın gitmesi de vardı. Bu, kulübün mali anlamda da rahatlamasına vesile oldu. Genel anlamda baktığımızda doğru yolda gittiğimizi düşünüyorum” dedi.

“Oyuncuların yaptığı hatalar da bana aittir"

Konulan hedeflere ulaşmada tüm camiamızın sabırlı olmasını dilediğini belirten Korkmaz, şöyle devam etti:

“Bazen engeller çıkacak takılacağız ama yine ayağa kalkacağız. Ayağa kalkarken; bizi yani Antalyaspor'u sevenler ayağa kaldıracak. Bunu, hep beraber yapacağımıza inanıyorum. Özellikle altını çiziyorum; 2 sene içerisinde düşündükleri hedefe ulaşacaklar. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Ama bu sene zor bir süreç. Bu zor süreci birlik ve beraberlik içerisinde atlatmamız lazım. Çünkü dışarıdan gelecek olumsuzlukları bir bütün haline gelirsek; atlatabiliriz. Oyuncularımla ilgili değil, benimle ilgili eleştirilerin yapılmasını diliyorum. Çünkü ben bir takımı sahaya çıkarıyorsam, tüm sorumluluk bana aittir. Oyuncuların yaptığı hatalar da bana aittir. Dolayısıyla eleştirilecek biri varsa; o da benim. Hafta sonu çok zorlu bir maç olacak. Çok kompakt bir takım. Birbirine yakın oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Kayseri maçında yapamadığımız pastı. Pas oranını yükseltmemiz ve basit pas hatalarını yapmamamız gerekiyor. Zor bir maç olacak. Deplasmanda ve yoğun bir taraftar baskısı altında oynayacağız. Ama bunun üstesinden geleceğimizi düşünüyorum.”