Bülent Korkmaz öğrencilerle buluştu

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Antalya Has Okulları'nın konuğu oldu. Okulun konferans salonunda öğrencilerle buluşan Korkmaz, kendisine sorulan tüm sorulara yanıt verdi.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz, deneyimlerini okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilerle paylaştı. Sporun kendi hayatındaki yeri ve önemini anlatarak konuşmasına başlayan Korkmaz, herkesin mutlaka spor yapması gerektiğinin altını çizerek gençlere tavsiyelerde bulundu.

Tüm sorulara yanıt verdi

Kendisine gerek futbolculuk, gerekse teknik direktörlük kariyeri ile ilgili sorulan tüm sorulara yanıt veren Bülent Korkmaz, Antalyaspor çatısı altında uzun yıllar görev yapıp büyük başarılara imza atmak istediğini dile getirdi. Söyleşinin sonunda, okul çiftliğinde öğrenciler tarafından üretilen zeytinyağı ve bal hediye edilen Korkmaz, imza ve fotoğraf isteklerini de yerine getirerek okuldan ayrıldı.