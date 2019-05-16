Bülent Korkmaz: "Taraftarımıza kazanarak veda etmek istiyoruz"

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Yeni Malatyaspor maçı öncesi, "Bu sezon sahamızdaki son maçı kazanarak taraftarlarımıza veda etmek istiyoruz" dedi.

Korkmaz, sezonun ikinci yarısını ve 18 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını değerlendirdi. Sezonun ikinci yarısında hep final maçı oynadıklarını belirterek, "Bu takım, sezon başında yaşanan kaos ve sorunlara rağmen o final maçlarını iyi oynayarak geldi. Gerçekten de son 3 maçı çıkardığımızda, o zamana kadar başarıyla götürdük. Takımımız herkesin takdirini aldı. Burada oyuncuların çok büyük emekleri, çok büyük fedakarlıkları ve çok büyük özverisi var" şeklinde konuştu.

Son 3 maç

Son oynanan 3 maçı da değerlendiren Korkmaz, “Erzurum maçını çok iyi oynadık. Buna rağmen kazanamadık. Göztepe maçının ilk yarısını iyi oynadık, ama maalesef ikinci yarısında hakemin davranış olarak bize uyguladığı psikoloji, kararları ve oyun içindeki görüntüsü oyuncularımızı epeyce etkiledi. O etkilenme, o psikoloji bizi epeyce yıprattı ve bu Bursaspor maçına da yansıdı diyebilirim. Tabi ki Bursaspor maçında da iyi oynamadık” diye konuştu.

"Kazanarak veda etmek istiyoruz"

Ligde bu hafta oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına da değinen Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Malatyaspor maçı, aynı zamanda bu sezon sahamızda oynadığımız son karşılaşma olacak. Hem iyi oyun hem de herkesi memnun edecek skor almak istiyoruz. İnşallah hafta sonu bunu başaracağız. Bu sezon sahamızdaki son maçı kazanarak taraftarlarımıza veda etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.