Bülent Korkmaz ve futbolcular, öğrenciler ile buluştu

Okulun konferans salonunda gerçekleşen söyleşide öğrenciler, Bülent Korkmaz ve futbolcuları marşlar eşliğinde karşıladı. U-15 futbol takımı sporcularının da burslu okuduğu okulda futbolculara spor kariyerleri, futbolcu olmak için neler yapılması gerektiği, spor hayatıyla akademik başarının bir arada yürütülmesinin zorlukları ve futbol oynamanın zorlukları gibi pek çok soru yöneltildi. Ardından öğrenciler, teknik direktör Bülent Korkmaz ve futbolcular Hakan Özmert ile Zeki Yıldırım'dan imza almak için adeta birbiriyle yarıştı.

Teknik direktör Bülent Korkmaz, tüm öğrencileri maçlarımıza davet ettiklerini belirterek, "Sizin ve tüm taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var" diyerek öğrencilerden destek sözü aldı.