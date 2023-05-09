'Burada Turizm Çok' panelinde sağlık turizmi konuşuldu

Turizm sektörünü buluşturan 'Burada Turizm Çok' isimli panelde konuşan Özel Uncalı Meydan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Cengiz Yılmaz, Türkiye'nin sağlık turizminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Sağlık sektöründeki yetişmiş ve deneyimli insan kaynağı, hastaneleri ve teknolojisiyle Türkiye'nin bölgede önemli bir güç olduğunu belirten Dr. Cengiz Yılmaz, “Ülkemizde sağlık hizmeti kamu ve özel sektör aracılığıyla dünya ortalamasının çok üstünde, üst düzeyde verilmektedir , özellikle çevremizdeki komşu ülkelerle kıyaslanamaz bir şekilde ileri durumdayız, Gelişmiş Batı ve Avrupa ülkeleri ile hemen hemen aynı seviyelerdeki sağlık hizmetini daha uygun , rekabetçi ve çok ekonomik şartlarda sunmaktayız. Uncalı Meydan Hastanesi 60 yataklı orta ölçekli bir genel hastane olup Ortopedi, Beyin ve Genel Cerrahi ağırlıklı bir kliniktir. Hastanemiz Antalya'nın ilk ve tek açık MRI görüntüleme merkezi olan kliniktir. Hastanemizde 2017 yılından beri ortopedi branşında Total Diz protezi ameliyatlarında Antalya'da ilk kez Robotik Navigasyon sistemini kullanmaktayız” diye konuştu.

Sağlık turizmine talep giderek artıyor

Sağlık turizminin popülaritesinin giderek arttığını ve Antalya'nında bu pastadan pay alması gerektiğini dile getiren Dr. Cengiz Yılmaz, “Sağlık turizmi pastası çok büyük. Çünkü ülkemizdeki kamu ve özel sağlık kurumları çok kaliteli hizmeti oldukça ekonomik şartlarda sunuyoruz. Bu noktada gayet rekabetçi olduğumuz çok açık. Ülkemiz ile rekabet edebilecek sadece Hindistan olabilir, ama kalite konusunda kesinlikle bizimle yarışamazlar. Şu anda ülkemizde tıp hemen hemen her alanda gayet iyi durumda. Batı ve Avrupa'nın en ileri ülkeleriyle yarışabilecek düzeyde bir sağlık sistemimiz var. Sağlık Bakanlığı'nın sağlık turizmini destekleme konusunda gayet başarılı çalışmaları var. Bunun sadece tanıtım kısmında biraz daha devlet tarafından desteklenmesi gerekli”

Gerçek potansiyeli yakalamalıyız

Sağlık turizminin Antalya özelinde gerçek potansiyelinden uzak olduğunu vurgulayan Dr. Cengiz Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Antalya'da sağlık turizmi olması gereken seviyenin daha altında yer alıyor. İstanbul seviyesine ulaştığımız zaman turizm potansiyeline katkısı çok daha artabilir. Yıllardan beri Antalya'da her şey dahil turizm konsepti nedeniyle Antalya esnafının turizmden yeterince faydalanmadığı söylenir ve bu doğrudur, özellikle sağlık turizmi ön plana çıkarıldığı zaman hem kişi başına turist harcaması çok daha yüksek seviyelere gelir ve özellikle şehir otellerine faydası ve doluluk oranına katkısı çok olacaktır, ayrıca turizmin 6 aylık yaz turizmi değil 12 aylık döneme yayılmasına çok ciddi katkısı olacaktır. Bu konuda kentin tüm aktörleri işbirliği yapması ve sağlık turizmi konusundaki altyapının güçlendirilmesi önem taşımaktadır. Yakın zamanda ihalesi yapılması planlanan limandan havalimanına 4. etap raylı sisteminin, Kemer-Alanya kadar Banliyö ve hızlı tren ile devam edilebilecek şekilde tasarlanması ve planlanması bence çok önemlidir. Bu yapılabilirse 10 yıl sonra Antalya'nın turizmden aldığı pay çok daha artacaktır. Şu anda Türkiye'nin 5. büyük şehri olan Antalya turizmden yeterince faydalanır hale gelecektir.”