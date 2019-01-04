Burak Yılmaz Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı golcü futbolcu Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı. Burak Yılmaz'ı takım arkadaşları ve Teknik Direktör Şenol Güneş, sarılarak karşıladı.

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, siyah-beyazlılarla ilk idmanına çıktı. Gece geç saatlerde Antalya'ya gelerek kampa dahil olan golcü oyuncuyu takım arkadaşları karşıladı. Sabah antrenmanında takımla birlikte sahaya çıkan Burak Yılmaz, ayağının tozuyla geldiği Antalya'da, Beşiktaş'ın ilk saha çalışmasında takımdaki yerini aldı. Antrenman öncesinde çekilen takım fotoğrafının ardından Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcuları orta sahada toplayarak toplantı yaptı. Burak Yılmaz'ı yanına çağıran tecrübeli teknik direktör, yıldız futbolcuya 'hoşgeldin' dedi. Şenol Güneş'in konuşmasının ardından, takım arkadaşları da Burak Yılmaz'ı alkışladı.