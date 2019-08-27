Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den, Burdur ve Salda Gölü açıklaması

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur ve Salda Gölü hakkında açıklamada bulundu. Ercengiz, “Salda Gölü'nde yapılan rekor denemelerinde Şahika Ercümen'i ilk dalış için Burdur'a getirmiş olmamız, Burdur Belediyesi olarak buna ön ayak olmamız aslında, ‘Salda Gölü'ne iyilik mi yaptık, kötülük mü yaptık' sorusunu aklımıza getirmiyor değil”

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, beraberinde Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Burdur Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Taraşlı ile birlikte Antalya Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulunu ziyaret etti. AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşen Ercengiz, ziyareti sırasında Burdur ve Salda Gölü'ne dikkat çekti. Ercengiz, 2'nci dönem seçilen bir belediye başkanı olarak, basının demokrasilerde ne kadar etkili olduğunun farkında olduğunu söyledi.

“Burdur Gölü'nün buharlaştığına kanaat getirildi”

Burdur Gölü'nün Türkiye'nin gündemine oturduğuna dikkat çeken Ercengiz, “Geçmiş dönem bakanımız Veysel Eroğlu zamanında ‘Burdur Gölü kurtarılma eylem planı' adı altında 2 çalıştay gerçekleştirildi. Bakanımıza konuyla ilgili dosya hazırladık. ‘Burdur Gölü gidiyor' dedik. Bu düşünceyle gidecek olursak, Burdur Gölü'nü yaşatma şansımız yok. Peki neden? En önemlisi şu, bölgedeki su rejiminin doğru planlanamaması. Buradaki planlama, büyükbaş hayvancılığın körüklenmesi, büyükbaş hayvancılığına yurttaşımızın yönlendirilmesi. Su ihtiyacının ise her geçen gün artması nedeniyle Burdur Gölü'nü besleyen tüm kaynakların önüne setlerin, barajları yapılması. En temel nedeni budur. Fakat Burdur Gölü'nün buharlaştığına kanaat getirildi ve ‘Burdur Gölü'nün buharlaşmasının önüne nasıl geçilebilir' üzerine çalışma başlatıldı. Israrla itiraz etmemize rağmen başlatıldı” diye konuştu.

“Oyalanmaya devam edersek, göldeki derişim artmaya devam ediyor”

Şu anda Burdur Gölü kenarında 3 tane havuzun yapıldığını, bu 3 havuzda bir takım deneyler yapıldığının söylendiğini ifade eden Ercengiz, "Gölün buharlaşmasının önüne geçmek için ise plastik toplar, gölün üstünü kapatarak, yoğuşmanın sağlanıp göle geri döndürülmesinin uygun olunacağına kanaat getirilmeye çalışıyor. Bu göl var olduğu günden bu yana buharlaşıyor. Su her ısıda buharlaşır. 40 derecede farklı, 5 derecede farklı buharlaşır. Mutlaka buharlaşır. Bizim asıl derdimiz, bu göle giren kaynakların gölü beslemesinin önünün kesilmesi. Bu yönde alternatifler aranıyor. Biz oyalanmaya devam edersek, göldeki derişim artmaya devam ediyor, tuzluluk oranı artıyor, havzada beslenen endemik bitki ve balık türlerini kaybetmek üzereyiz. Göçmen kuşların yol güzergahı olması nedeniyle birçok kuşun üremesine, çoğalmasına, soyunun devam ettirmesine engel olunuyor. Havzada maalesef şu anda toksik açıdan göl tabanındaki kükürdün açığa çıkması neticesinde o bölgede yaşayan birçok canlının yaşamı tehdit altında. İnsanın hayatı içinde tehlike arz ediyor. Gölde böyle bir sıkıntı var” dedi.

Burdur Gölü'nün ardından Salda Gölü'ne ilişkin açıklama yapan Ercengiz, Salda Gölü'nün tanıtımına katkı koymak için gösterdikleri gayretin yerine ulaştığını ancak ülke gündemine hızla oturmasının bazı sıkıntıları da beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

“‘Salda Gölü'ne iyilik mi yaptık, kötülük mü yaptık?'”

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Bir anda ülke gündemine oturması, rekor denemelerinde Şahika Ercümen'i ilk dalış için Burdur'a getirmiş olmamız, Burdur Belediyesi olarak buna ön ayak olmamız aslında, ‘Salda Gölü'ne iyilik mi yaptık, kötülük mü yaptık' sorusunu aklımıza getirmiyor değil. Bu dünyada ilk defa keşfedilen bir yer değil, yeni bir kıta değil. Salda Gölü hep vardı. Asıl yapılması gereken, doğru bir planlamayla Salda Gölü'nün havza bazı korunmasının eylem haline dönüştürülmesi. Vatandaş Salda Gölü'nden yararlanmalı ama kirlilikten uzak tutulmalı. Özel çevre koruma planı eğer bir takım yapılara izin veriyorsa, bu beraberinde kirlilik demek” dedi.

“Biz ikna edilmek istiyoruz”

Kirliliklerin önüne geçilmesi konusunda halkın bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ercengiz, “Devlet büyüklerimizin bize, ‘Biz orası için bir planlama yapıyoruz. Siz merak etmeyin' demesi önemlidir. Sorumluluk makamında olan kişiler olarak, bizim ikna edilmemiz, ardından da vatandaşın ikna edilmesi çok önemlidir. Biz ikna edilmek istiyoruz. Halkın gözü önünde orası için ne yapılacak bekliyoruz” şeklinde konuştu.