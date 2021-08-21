Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Burdur Gölü'nün rengi alg patlaması nedeniyle yer yer kahverengi ve sarıya döndü.

Son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nde alg patlaması oldu. Sabah göle gelen vatandaşlar, gölün yer yer renk değiştirerek kahverengi ve sarıya döndüğünü görüntüledi. Gölde aynı olayın bu yıl içerisinde Nisan ve Haziran aylarında da yaşandığı öğrenildi.