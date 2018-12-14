Burdur'da 4. dönem bedelli askerler yemin etti

Burdur'da 4. dönem bedelli askerlerin yemin töreninde bin 186 asker yemin etti.

Burdur Binbaşı Maruf Kışlasında eğitim gören 4. dönem bedelli askerler için yemin töreni düzenlendi. Yemin törenine Vali Hasan Şıldak, Antalya Garnizon ve 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Burdur Garnizon ve 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Hakan Tutucu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Kılıç, Tırtıllı Araç Sürücü Eğitim Alay Komutanı Tank Albay Aytaç Tokçalar ve asker yakınları katıldı.

Vali Hasan Şıldak tören alanına gelişinde asker yakınlarını selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende bin 186 asker yemin etti.

Törenin devamında yaş kütüğüne plaket çakılmasının ardından 4. dönem bedelli eErler adına konuşma yapıldı.

Vali Hasan Şıldak, kışlaya ilk katılan erlere ve eğitim, spor ve bakım branşlarında başarılı olan erlere belge ve hediye takdim etti. Protokol üyeleri tarafından vatani görevlerini Burdur'da yapmış olan Mehmetçik yakınlarına da belge ve hediye takdimi yapıldı.

3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, "Kutsal vatan hizmetini yapmak üzere, güzel yurdumuzun dört bir yanından birliğimize katılan gençlerimizin, ant içme törenini gururla ifa ettiler. Töreni onurlandıran misafirlere Garnizon Komutanlığı adına gönülden teşekkür ederim" dedi.

Tören, yemin eden erler tarafından Piyade Marşı'nın okunmasının ardından tören geçişi ile son buldu. Tören sonunda Vali Şıldak, asker yakınlarına yemin töreninin hayırlı olmasını diledi.