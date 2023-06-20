Burdur'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, saat 12.45 sıralarında Burdur Antalya karayolu üzeri Bucak ilçesi Boğazköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Boğazköy kavşağında Sami A.'nın yönetimindeki 34 LA 8242 plakalı kamyon ile Ömer D.'nin kullandığı 15 EZ 331 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, 15 EZ 331 plakalı kamyonetin sürücüsü Ömer D. ve araçta yolcu olarak bulunan Salih Ş. ile 34 LA 8242 plakalı kamyonun sürücüsü Sami A. ve araçta yolcu olarak bulunan Azime A. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonucunda, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.