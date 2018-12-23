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Bursalı'nın acı günü

Antalya Kepez Belediyesi Basın Müşaviri Gültekin Bursalı’nın babası hayatını kaybetti.

Antalya Kepez Belediyesi Basın Müşaviri Gültekin Bursalı'nın babası hayatını kaybetti.


Kepez Belediyesi Basın Müşaviri Gültekin Bursalı'nın babası Alpay Bursalı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Bursalı, oğluna poz verip, “Çek fotoğrafımı bomba gibiyim” dedikten 8 saat sonra yaşamını yitirdi.


Bursalı'nın cenazesi bugün Muratpaşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Andızlı Mezarlığında toprağa verilecek.

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