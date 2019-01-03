Bursaspor, çalışmalarına devam ediyor

Bursaspor, devre arası hazırlıklarına Antalya Belek'te devam ediyor.

Süper Lig ekibi Bursaspor, devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına ilk 20 dakikası açık olan antrenman Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde düz koşu ile başladı. Antrenmanın basına açık son bölümünde ise yeşil-beyazlı futbolcular açma-germe çalışmaları yaptı. İdman esnasında futbolcuların neşeli tavırları dikkat çekti.