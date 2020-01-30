Burun estetiğindeki gelişmeler yüz güldürüyor

Dr. Harun Acıpayam, " Son 20 yılda burun estetiğinde çok şeyler değişti. Başarı oranı hastaların yüzünü güldürmeye başladı" dedi.

OFM Antalya Hastanesi Dr. Harun Acıpayam, burun estetiği ile ilgili merak edilen soruları cevaplandırdı. Geçmişte yapılan burun ameliyatları ile günümüzde yapılan burun ameliyatları arasında ciddi fark olduğuna dikkat çeken Acıpayam, “Bundan 20 yıl önce burun estetiği dendiği zaman akla hep mankenler geliyordu. O dönemde yapılan ameliyatlar açıkçası çok da doğal değildi. Son 20 yılda burun estetiğinde çok şeyler değişti. Başarı oranı hastaların yüzünü güldürmeye başladı” diye konuştu.

Son yıllarda yapılan burun estetiği ameliyatlarının yüz güldürücü olduğunu söyleyen Acıpayam, “Yüze uygun burun, özgüveni artırıyor. Son yıllarda gelişen teknik ve ekipmanlarla septorinoplasti operasyonunun sonuçları daha da yüz güldürücü olmaya başlamıştır. Özellikle ameliyatta kullanılan mikro testereler veya ultrasonik burun şekillendirme aletleri (piezo) ile daha iyi sonuçlar elde edilebilmektedir. Eğer ameliyat için bir KBB hekimi tercih ettiyseniz, burun estetiği ameliyatı ile aynı seansta burun etlerinin lazer veya radyo frekans ile küçültülmesi, septumdaki eğriliklerin düzeltilmesi ve sinüzit, nazal polip ek hastalıkların tedavisi de yapılabilmekte böylelikle güzel görünen sağlıklı bir buruna tek seansta kavuşulabilmektedir. Bu sebepten eğer estetik ameliyat olmaya karar verdiyseniz mutlaka doktorunuza burun tıkanıklığı, koku alamama, burun kanaması, baş ağrısı gibi ek şikâyetlerinizi de belirtmeniz gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

Ameliyat süreci

Acıpayam, burun estetiği ameliyatının sürecine ilişkin bilgiler de aktardı. “Öncelikle muayene tamamlandıktan sonra sizinle birlikte burnunuzun operasyon sonrası nasıl görüneceğini tasarlıyoruz. İdeal tasarım yapıldıktan sonra anestezi için hazırlıklar yapılıyor ve artık operasyona hazırız. Operasyon genel anestezi altında yapılıyor. Septorinoplasti ameliyatlarından sonra ağrı beklenmez. Ameliyatlarımızda tampon kullanmadığımız için operasyon sonrası erken dönemde burnunuzdan nefes almaya başlarsınız. Bir gece hastanede yattıktan sonra taburculuk planlanır” diyen Acıpayam, “Operasyonun ilk haftası burun içinde silikon splintler, dışında ise bandaj ve termoplastik atel olur. Taburculuk sonrası günlük hayatınıza dönebilir ve duş alabilirsiniz. Septorinoplasti operasyonların artmasıyla birlikte komplikasyon diye isimlendirdiğimiz istenmeyen sonuçlar da maalesef artmakta ve bazen bu istenmeyen sonuçları gidermek için yeniden operasyon masasına yatmanız gerekebilmektedir. Bu yüzden ameliyata karar vermeden önce hekiminizi iyi araştırıp, ameliyatın gerçekçi sonuçlarını konuşup bunların sonucunda karar vermenizi tavsiye ederim” diye konuştu.