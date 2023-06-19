Burun tıkanıklığı ve akıntısına propolisli burun spreyi önerisi

Anadolu propolisli burun spreyinin, farklı yollarla meydana gelen rinit, rinosinüzit ve burun tıkanıklığı semptomlarının tedavisine destek sağlamak amacıyla geliştirildiğini aktaran Yerli Propolis Üreticisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “Yüzde 100 doğal. İçeriğindeki Patentli saf Anadolu propolisi ekstraktı, tuzlu su, gliserin ve okaliptüs yağı ile burun yollarını temizleyerek çok kısa bir süre içinde solunumu iyileştirmeye yardımcı oluyor” dedi.

Propolis içerikli burun spreyinin burun mukozasına zarar vermediğini söyleyen Samancı, “2022 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülen bilimsel çalışmada, kültürlenmiş burun hücresi epitellerine yüzde 0,3 oranında Anadolu propolisi içeren burun spreyi uygulanmıştır. Burun hücreleri, yüksek dozda bu ürüne maruz kalmasına rağmen sitotoksik etkiye dair bir kanıt bulunamamıştır. Ayrıca araştırmacılar, antibakteriyel ve antioksidan etkileri göz önüne akut ve kronik rinosinüzit gibi rahatsızlıklarda topikal uygulamanın tedavide yardımcı etki gösterebileceği kanısına varmışlardır. Söz konusu burun spreyinin, burun ameliyatlarında ve burun kanamasında yara iyileşmesine yardımcı olabileceği de belirtilmiştir” diye konuştu.

Samancı, propolis içeren burun spreyinin etkinliğinin, Türkiye genelinde alerjik rinit tanısı almış 10 bin hasta üzerinde, çok merkezli olarak gerçekleştirilen bir klinik çalışma ile araştırıldığını ve kulak burun boğaz hastalıkları alanında uzmanlaşmış doktorlar tarafından yürütülen çalışmanın, geçtiğimiz nisan ayında tamamlandığını sözlerine ekledi.