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Büşra hemşireye hakaret eden Altınok adliyeye çıkarıldı

Sosyal medyada Büşra hemşireye hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla Manavgat’ta gözaltına alınan hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok Manavgat’ta adliyeye çıkarıldı.

Sosyal medyada Büşra hemşireye hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla Manavgat'ta gözaltına alınan hesabın yöneticisi Süleyman Kaan Altınok Manavgat'ta adliyeye çıkarıldı. Altınok, basın mensuplarının, 'Neden hakaret ettiniz?' sorusuna ise 'Ben hakaret etmedim' şeklinde yanıtladı.


Geniş güvenlik önlemi altında Manavgat Adliyesinin yan kapısından adliyeye alınan Süleyman Kaan Altınok, basın mensuplarının ‘Neden hakaret ettiniz?' sorusuna ‘Ben hakaret etmedim' şeklinde cevap verdi. Süleyman Kaan Altınok'un adliyeye çıkarılması sırasında Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra, Alanya Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet ekibi de Manavgat Adliyesi önünde hazır bekledi.

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