Büşra'nın aşkı genç adama sokak ortasında diz çöktürttü

Antalya'da bir genç Kapalıyol olarak bilinen en kalabalık caddede, sevgilisine diz çökerek evlenme teklifi etti. Teklif karşısında şok olan genç kız, mutluluktan göz yaşlarına hakim olamadı.

Antalya'nın en işlek ve kalabalık caddelerinden Kazım Özalp Caddesi, evlilik teklifine ve heyecana şahit oldu. Bir mağazada çalışan 25 yaşındaki Ali Yıldız, 1 yıldır birlikte olduğu 21 yaşındaki Büşra Karakaya'ya kalabalığın gözleri önünde canlı müzik, pankart ve konfeti eşliğinde diz çökerek evlenme teklifi etti.

Kırmızı fonun üzerine beyaz renkle yazılan, ‘Benimle evlenir misin?' yazılı pankart eşliğinde evlilik teklifi alınca neye uğradığı şaşıran genç kız, heyecandan göz yaşlarına hakim olamadı.

Çiftin yanındaki arkadaşlarının genç kıza, ‘Evet de, evet demelisin' dediği de duyuldu. Kendisine diz çöken genç adamın teklifini ‘Evet' diyerek cevaplayan Karakaya, yüzüğü parmağına takar takmaz mutluluktan sevgilisinin boynuna sarıldı.

Genç adamın sevgilisinin parmağına yüzüğü takarken heyecandan ellerinin titrediği de gözlendi. Çevredeki vatandaşlar ise o anları cep telefonlarına saniye saniye kaydetti. 21 yaşındaki Büşra Karakaya ise uzun süre heyecanın ve mutluluğun etkisinden çıkamadı.

Yaptığı evlilik teklifinin çok güzel olduğunu belirten Ali Yıldız, “Değişik bir heyecanın içerisindeyim. Bence herkes bu heyecanı yaşamalı. Çok mutluyum. Zaten Büşra'nın bana hayır demeyeceğini biliyorum, bu konuda kendisine çok güveniyordum ve korkum yoktu. Evet sokak ortasında bir evlilik teklifi yaptım. Değişik ve farklı olsun istedim. Bir kere olacak bir şey sonuçta. Plansız oldu ama iyi oldu.” ifadelerini kullandı.

Sevgilisinin koluna giren Karakaya ise mutluluktan ağlayarak, çok mutlu olduğunu dile getirdi.